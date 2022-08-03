天氣熱、火氣大　吵架氣過頭　引發心肌梗塞

全台各地溫度屢創新高，熱浪襲來，難免更讓人心浮氣躁，台中一名40多歲男性日前為了兒子多次深夜未歸，中午時大發雷霆，當下突然感覺胸口不舒服，緊急送醫後，發現心電圖有心肌梗塞典型的ST節上升現象，進一步檢查後，確認是冠狀動脈急性阻塞，所幸急救後撿回一命，阻止一場家庭悲劇。

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亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟表示，多數民眾一想到心肌梗塞，總會與氣溫陡降，導致心血管收縮引發猝死有關，但其實當氣溫高低起伏過大，本身如果經常菸不離手，或是三高患者，更是心肌梗塞的高風險群，也容易產生急性心肌梗塞。

張育晟指出，該名患者菸齡20多年，日前下午跟兒子為了深夜遲遲未歸大吵一架，過程中因拍打物品，手臂還被尖銳物割傷，緊急通報消防隊送到急診，當處理外傷時，同步也安排心電圖檢查，竟然發現心電圖有心肌梗塞典型的ＳＴ節上升，立即會診心臟血管中心團隊，準備安排緊急心導管檢查。

到院後，考量病人的敘述，一度懷疑是因為情緒波動造成的「心碎症候群」(章魚壺心肌症)，不過經過血管攝影檢查後，確診為「冠狀動脈中左前降支急性完全阻塞」，病人接受血栓抽吸及支架置放打通血管，並快速建立血流，減少進一步心臟受損，後續也利用藥物及加護病房觀察治療，總算順利度過難關。

張育晟強調，一般而言，如果病患胸悶不舒服，合併心電圖有典型波形的變化，加上有慢性病和其他心血管疾病的危險因子，通常醫師幾乎能確定是心肌梗塞，此時以最快的時間打通血管，往往就能搶回一命，不過如果患者情緒波動大、缺乏常見心血管危險因子，又同時合併典型心電圖的波形異常，也不排除是少見的「心碎症候群」，可以利用動脈攝影找到原因。