全家「芒果椰奶霜淇淋」登場！七夕爽吃新口味「買1送1」

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此外，芒果椰奶霜淇淋更推出限量的脆皮甜筒，餅皮顏色以清爽綠色為主軸，搭配上黃橙色霜料，看起來很有夏日風情。新品將於8月5日起正式上架開賣，嘗鮮價45元，全家APP隨買跨店取在8月5日至8月7日推出5支168元優惠，可兌換至明年2月底。
迎接明（4）日七夕情人節，全家加碼推出一日限定優惠，8月4日當天買霜淇淋不限口味皆享買一送一，等於平均單支約25元。據了解，雖然新品「芒果椰奶霜淇淋」正式開賣日期是8月5日，不過根據過去的銷售經驗，許多門市通常會提前到貨開賣，已有店員上網預告明（4）日可享芒果椰奶霜淇淋買一送一，不妨把握一日限定優惠去碰運氣。
7-ELEVEN、全家兩大超商都在今（3）日同步開跑哈根達斯活動，活動主軸都是買迷你杯及雪糕全系列冰品，享買3送1、買10送10，因此買20杯哈根達斯迷你杯特價都是1150元，不過兩大超商各自加碼優惠都不同，折扣換算下來比品牌半價更便宜。
全家買哈根達斯指定商品單筆滿4件可集1章，滿20件集5章可換40元購物金，或用499元加購品牌摺疊購物車；滿40件集10章免費送摺疊購物車、80元購物金，另送哈根達斯品脫6折優惠券。同時可參與原先門市進行中的積分活動，買指定飲料、冰品、啤酒，消費1元得1積分，滿1000積分送100元購物金，若使用全盈+PAY支付再加送100元購物金，換算下來，買20杯哈根達斯迷你杯的特價是1150元，另外可額外賺到240元的全家購物金。
7-ELEVEN則是自明（4）日起至8月8日限時5天開跑中元加碼優惠，屆時OPEN POINT會員買全店指定商品，消費滿711元報會員手機號碼現折100元，等於用1050元就能入手20杯迷你杯，平均每杯53元，約是4.6折，比品牌半價折扣還便宜。