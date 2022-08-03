七夕不浪漫　13%因疫取消慶祝、職場孤單指數65分

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同時在今年七夕情人節，情侶檔有無慶祝計畫呢？調查發現，其中60.4%表示，確定有慶祝情人節的計畫，比例明顯高於去年的52.6%。其餘39.6%不慶祝的，又分為13.2%因疫情考量取消、12%不特別慶祝情人節」、14.4%為分隔兩地或因工作無法慶祝。
而在平均預算方面，則落在5,398元，低於去年調查的5,590元。若以全體受僱就業者918.2萬人估計，有另一半的上班族佔61.3%，其中60.4%打算要慶祝，預估上班族創造出來的「七夕情人節商機」，今年將上看184億元。
其餘38.7%的青年上班族，屬於目前未婚，而且沒有男女朋友，七夕當天又有何計畫？可複選狀況下，調查顯示其中有41.4%的人選擇在家看電視、33.9%運動、30.7%找單身的朋友聚餐或開趴、29%上網找人聊天、25.4%在家看書聽音樂。不論現階段單身的原因是什麼，今年七夕情人節的過節孤單指數，平均落在65.1分，算是「中高程度」，其中有11.9%的人，自認高達一百分的滿分狀態。預估在今年結束前，自己脫離單身、有男女朋友的機率，平均僅落在28.2%，當中更有26%的人，自認到年底前的脫單機率為「零」。