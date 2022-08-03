自嘲「垃圾堆」長大　2022泰國環球小姐冠軍曝悲慘身世

2022年泰國環球小姐總決賽於7月30日在曼谷暹羅天地（Iconsiam）角逐，最終，曾因父母是垃圾清潔員而被調侃稱為「垃圾小姐」的安娜（Anna searameam）摘得2022年泰國環球小姐桂冠，將代表泰國前往菲律賓參加第71屆2022環球小姐大賽。





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安娜出生於1998年的清寒家庭，父母都是曼谷街區的回收垃圾清潔工，所以，她從小就在「垃圾堆」中長大，甚至連兒時玩具都是父母撿回來重新整修的。幸好安娜長相和身材優良，也認真學習，奮力脫離貧窮的童年，最終她考上泰國前五大之一的泰國農業大學，並順利完成學業。安娜長期參與選美比賽，曾經在2020年Miss Thinn Thai Ngarm獲得亞軍，2020年泰國小姐選美比賽榮獲最完美佳麗獎。





▲選美比賽有非常多嚴格的關卡。（圖／翻攝自臉書）

除了長相完美，選美比賽還考驗智商、臨場反應能力和個性，並要跟諸多佳麗同場競爭，並且要通過許多嚴格的外表與內在關卡。此次比賽中有道臨場問題是：「當今世界，我們受到著來自戰爭、疾病、經濟衰退等方面影響，人類處於灰心喪氣狀態，若你獲得泰國環球小姐頭銜，你會如何盡你所能讓人們重拾信心？」她以自身遭遇舉例，並認為：「不是只有你一個人失敗過，我也曾經灰心喪氣，但我們要學會調整自己，摔倒了就勇敢站起來。無論遇到什麼，相信自己。」她透露教育改變她的人生，希望透過參賽可以讓更多年輕人知道，認真唸書和充實自我真的有辦法改變困境。





勇奪本次大賽桂冠的安娜，此次獎品包括榮譽肩帶和價值連城的王冠（Power of Resilience）、100萬銖現金、價值125萬9000銖的汽車、價值400萬銖的豪華公寓及眾多代言機會，並將代表泰國參與國際賽事。由於她的遭遇相當勵志，不少網友紛紛表示根本是現代版的「麻雀變鳳凰」、「灰姑娘」和「飢餓遊戲」。



