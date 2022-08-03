小Ｓ二女兒公開仙級身高體重 流利英文網讚：發音真好

知名女星小Ｓ（徐熙娣）育有三名女兒，其中今年14歲的二女兒Lily（許韶恩），身材修長五官精緻，繼承了媽媽的好基因！小小年紀個人IG就有18.3萬粉絲追蹤。Lily1日在IG上開放問答與粉絲互動，大方公開自己的身高為165公分，體重43公斤，也應粉絲要求用一口流利英文自我介紹，優秀口說能力令網友驚嘆：「發音真好！」日前Lily代表台北市復興中學出賽111年全國中等學校擊劍比賽，變身「擊劍女神」，擋不住的仙氣和吸引力，更是引發熱烈討論。





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▲今年14歲的Lily五官精緻 （圖／翻攝自lilyhsuuuu IG）

擁有漂亮臉蛋的Lily，留著一頭烏黑秀髮，她與跟家人的感情融洽，甜稱媽媽是自己最好的閨蜜，覺得自己好幸福！至於被網友問到如何自律，Lily坦言不可以被「放鬆一天」誘惑，一定要知道自己要什麼，提醒自己堅持下去。小小年紀就自律懂事，獲得一大票網友的稱讚。





▲Lily日前到花蓮的海邊遊玩（圖／翻攝自lilyhsuuuu IG）

對於粉絲要求「用英文自我介紹」，Lily則大方上傳一段自拍影片，影片中全程用英文自我介紹，她用流利的英文說：「我是Lily，我喜歡挑戰並克服障礙，因為人生苦短，自己所愛的事物，必須奮力爭取。」網友忍不住讚嘆「S聽了都忍不住感嘆發音真好」、「真的不得了」。Lily也表示自己在學校讀的是雙語部，同時也喜歡看英文小說和美劇。





▲Lily日前到花蓮參加111年全國中等學校擊劍比賽（圖／翻攝自 laphotodetiff IG）

Lily日前到花蓮參加全國中等學校擊劍比賽，照片中的她穿著專業的擊劍服裝以及護具，右手握著劍柄認真比賽的模樣，不僅散發出運動員的魅力，女神氣場更是顯露無遺。對女兒的擊劍生涯小Ｓ也表示支持，稱讚是又棒又帥的運動！也要女兒好好享受比賽的過程。只是Lily轉發了比賽的照片後，網友紛紛留言覺得她長得像大Ｓ（徐熙媛），小Ｓ聽了更是逗趣回應：「我就不爽在心裡。」









