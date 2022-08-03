「裴洛西效應」引發金融市場動盪？央行總裁要大家放心

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他也提到，CABEI在台設立國家辦事處，是國際組織來臺設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處。辦事處能夠設立，雖然過程中承受各種壓力與挑戰，所幸大家齊心協力，化解問題，順利達成。回首過去30年我國與CABEI的合作歷程，央行歷任總裁對CABEI均懷有特殊情誼。
楊金龍指出，我國是在1992年以首批區域外會員國身分入會，已故前央行總謝森中並在外交部推薦下出任我國第一任理事，而CABEI為感念已故前總裁許遠東推動中美洲金融合作的貢獻，在1998年總部大樓落成時，董事會議廳更以許總裁來命名。此外，在前總裁彭淮南任內，我國透過與CABEI的多項融資及技術協助計畫，推動中美洲的經濟和社會建設，例如央行促成國合會與CABEI的「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」，提供中美洲地區小農貸款與技術協助，穩定我中美洲友邦農業經濟。
楊金龍說，他去年有幸能夠見證設立辦事處的簽約儀式，而在辦事處正式運作一週年時，又能夠來到辦事處，一同參加這次慶祝活動，備感榮幸。展望未來，楊金龍期望我國能透過與駐臺國家辦事處的緊密合作，不但能在入會30年間奠定的良好基礎上，深化雙方合作及加強夥伴關係，更可善用我國穩定的金融環境與資通訊及綠能等諸多產業優勢，促進中美洲地區的永續發展。
至於裴洛西來台引發台海緊張情勢，中國大陸將舉行軍演，對此，楊金龍受訪時淡定表示，「放心、沒問題」，對於台灣外匯存底是否足以應付緊急突發狀況，他也強調「不會有問題」。對於匯市可能受到的衝擊及外資動向，楊金龍也僅說，「不會，沒問題」，目前外資動向還好。