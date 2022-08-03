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「裴洛西效應」引發金融市場動盪？央行總裁要大家放心

▲中美洲銀行（CABEI）今（3）日舉辦「我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐我國國家辦事處設立1週年慶祝活動」，表彰該行與我國30年長久夥伴關係及對駐我國國家辦事處之重視，包括中央銀行總裁楊金龍（前排右六）、財政部長蘇建榮（前排右四）等人應邀出席，並參與該行駐我國國家辦事處揭牌儀式。（圖／財政部提供）
▲中美洲銀行（CABEI）今（3）日舉辦「我國加入中美洲銀行30週年暨該行駐我國國家辦事處設立1週年慶祝活動」，表彰該行與我國30年長久夥伴關係及對駐我國國家辦事處之重視，包括中央銀行總裁楊金龍（前排右六）、財政部長蘇建榮（前排右四）等人應邀出席，並參與該行駐我國國家辦事處揭牌儀式。（圖／財政部提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-03 12:23:29

美國聯邦眾議院議長裴洛西來台參訪，中國大陸隨即宣布將在台灣周邊6海域軍演，也讓台海及中美關係更加緊張，國內股匯市也出現震盪，新台幣盤中亦貶破30元整數大關。不過，中央銀行總裁楊金龍今（3）日受訪時信心喊話，除要大家「放心」，有關外資動向，他也說「還好」。

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楊金龍今日出席我國加入中美洲銀行（CABEI）30週年暨該行駐台國家辦事處成立1週年慶祝活動。他在致詞時談到，CABEI是中美洲地區最重要的多邊開發銀行，營運成果深獲國際肯定；標準普爾（S&P）於2019年將CABEI的信用評等從A+調高至AA，使CABEI在拉丁美洲多邊開發銀行中擁有最佳的債信評等。在全球深受新冠肺炎疫情所苦時，CABEI更於2021年及時推出金額達30億美元的「新冠肺炎及經濟復甦緊急援助計畫」，以支持中美洲國家的醫療體系，並降低新冠肺炎對區域內各國的經濟衝擊，他本人對此深感敬佩。

他也提到，CABEI在台設立國家辦事處，是國際組織來臺設立分支機構的首例，也是該行在亞洲的第一個國家辦事處。辦事處能夠設立，雖然過程中承受各種壓力與挑戰，所幸大家齊心協力，化解問題，順利達成。回首過去30年我國與CABEI的合作歷程，央行歷任總裁對CABEI均懷有特殊情誼。

楊金龍指出，我國是在1992年以首批區域外會員國身分入會，已故前央行總謝森中並在外交部推薦下出任我國第一任理事，而CABEI為感念已故前總裁許遠東推動中美洲金融合作的貢獻，在1998年總部大樓落成時，董事會議廳更以許總裁來命名。此外，在前總裁彭淮南任內，我國透過與CABEI的多項融資及技術協助計畫，推動中美洲的經濟和社會建設，例如央行促成國合會與CABEI的「中美洲區域咖啡銹病貸款專案」，提供中美洲地區小農貸款與技術協助，穩定我中美洲友邦農業經濟。

楊金龍說，他去年有幸能夠見證設立辦事處的簽約儀式，而在辦事處正式運作一週年時，又能夠來到辦事處，一同參加這次慶祝活動，備感榮幸。展望未來，楊金龍期望我國能透過與駐臺國家辦事處的緊密合作，不但能在入會30年間奠定的良好基礎上，深化雙方合作及加強夥伴關係，更可善用我國穩定的金融環境與資通訊及綠能等諸多產業優勢，促進中美洲地區的永續發展。

至於裴洛西來台引發台海緊張情勢，中國大陸將舉行軍演，對此，楊金龍受訪時淡定表示，「放心、沒問題」，對於台灣外匯存底是否足以應付緊急突發狀況，他也強調「不會有問題」。對於匯市可能受到的衝擊及外資動向，楊金龍也僅說，「不會，沒問題」，目前外資動向還好。

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