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中國軍演侵台灣領海　國防部：違反聯合國海洋公約

▲針對央視稱「蘇-35戰機穿越臺灣海峽」，國防部澄清非事實。（圖／國防部提供）
▲針對央視稱「蘇-35戰機穿越臺灣海峽」，國防部澄清非事實。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-03 12:48:162022-08-03 12:49:22

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日至3日率團搭乘美軍行政專機來台訪問，引發中國震怒。中國官媒宣布共軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣週邊海域和空域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。對此，國防部今 （3）日表示，共軍演習侵害我領土、領海主權。此舉嚴重違反聯合國海洋公約，予以強烈譴責。

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國防部今日臨時記者會上，針對中國在台灣周邊軍演是否違反國際法？法律司法研處副處長于健昌上校表示，中共發布8月4日12時到7日12時在台灣周邊演習，分別於西南方、東方、東南方等六個區域實施軍事演習，形同海空封鎖台灣。侵害我領土、領海主權。此舉嚴重違反聯合國海洋公約，我國予以強烈譴責。

國防部發言人孫立方則表示，國防部對演訓均依年度計畫流路正常執行，目前並無管制國軍官兵休假及夜間外散宿。

孫立方也指出，中共持續透過假訊息或認知作戰向我發起攻擊，呼籲國人一定要認清中共的本質，並且不要相信中共或網路上散播的任何假訊息，例如昨晚央視新聞推播「解放軍空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽」訊息後，國防部立即查證內容並非事實，並隨即透過發布新聞稿及澄清圖卡向國人說明

國防部強調，國軍已經加強戒備，並嚴密掌握監控台海週邊軍事動態，國軍會堅決捍衛國家主權，也有絕對能力負起守衛疆土的責任，守護國家主權和國防安全。

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