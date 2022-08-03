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讚蔡英文偉大女性　裴洛西：中國領袖對其政權沒安全感？

▲蔡英文與裴洛西訪團一行於總統府會面。（圖／總統府提供）
▲蔡英文與裴洛西訪團一行於總統府會面。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹、鄭妤安／台北報導

2022-08-03 12:59:01

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團一行昨日抵台，今（3）日上午先赴AIT、立法院後，表定於10時30分赴總統府會晤總統蔡英文，並於會後接受媒體提問。裴洛西表示，中國因為她身為議長訪台而大驚小怪，不知道中國的領導人是否對於自己的政治局勢出現不安全感；而蔡英文是偉大的女性，美國會與台灣站在一起。

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▲蔡英文與裴洛西（圖／總統府提供）
▲蔡英文與裴洛西（圖／總統府提供）
裴洛西表示，《台灣關係法》在台美2國之間建立了牢固的連結，促進雙方在治理、經濟和安全方面的共同利益，同時也尊重一個中國政策，台美之間的合作以及2國的自由比以往任何時候都還重要。

裴洛西表示，雙邊會議是深化夥伴關係的關鍵機會，也能夠共同維護民主和人權；剛才與蔡英文討論如何才能使安全、經濟、治理三面向變得更強大。有關經濟，討論了一項可能很快會成形的貿易協議；在治理方面，想向台灣的領導致敬，面對COVID疫情，台灣是世界的典範模型，這關乎到所謂的領導力。

裴洛西表示，這對美國來說是一個非常重要的時刻，因為來到這裡傾聽，並了解可以如何更有效地做到這一點。「透過這次旅行，我想再次表示，蔡總統是一個偉大的女性，並且代表美國傳遞一個重要且明確的訊息，美國與台灣站在一起」。

另外，我國《中央社》記者提問，有可能邀請蔡英文在美國國會演說嗎？ 會鼓勵更多資深美國官員和未來議長來台嗎？裴洛西對此表示，希望這次出訪能夠促成後續其他訪問，資訊明確是很重要的，美國致力於台灣安全，這是關於雙方共享的民主自由價值，以及台灣如何成為世界榜樣。

裴洛西也指出，不論中國要做什麼，都會在自己的好時機付諸行動，今年稍早5名美國參議員訪台時，北京「沒有那麼大驚小怪」，「他們因為我是議長而大驚小怪，我不知道這是理由還是藉口。我不知道，中國的領導人是否對於自己的政治局勢出現不安全感」。

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