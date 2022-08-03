超商、台鐵螢幕都遭駭？基進：應強化資訊安全

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林園大寮區市議員參選人楊佩樺指出，全台遭到駭客入侵，完全符合「大戰未打、電戰先行」，在中國對台灣的各種干擾當中，資訊科技的干擾，是台灣國安單位必須更加慎重地面對及提升，若能輕易的被中國干擾播放不實資訊，例如，截斷國軍聯繫、提供人民不實的戰事訊息，將會直接影響國家安全，國防單位如何反制訊號干擾，這項「態勢感知」能力對台灣非常重要。
三民區市議員參選人張博洋指出，昨晚開始，Line群組內的假訊息毫不間段，今天則是超商、台鐵被駭，不論本次攻擊是中方直接授意，又或者潛藏在台灣的中國代理人積極求表現立功，都已經構成台灣的國安威脅，等同中共宣示「從基層的民生店家到公共運輸，他們都有辦法掌握」。
張博洋認為，國安單位的徹查，除了抓到作案兇手之外，更重要的是循線追查後面是哪些遊走兩岸的集團，從根本上杜絕危害，從源頭防堵第五縱隊，才能有效的補起國安的漏洞。
鳳山區市議員參選人李雨蓁則說，目前台鐵與超商皆證實「螢幕牆確實遭到駭客入侵，或是遭受不明來源干擾播放訊息」，面對這種透過資訊戰模式來擾亂台灣社會、製造恐慌的行為，除了呼籲相關單位立即展開調查之外，也要提醒民眾面對不同的資訊保持警覺進行查核。