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超商、台鐵螢幕都遭駭？基進：應強化資訊安全

▲台鐵新左營站的螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」等字眼。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲台鐵新左營站的螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」等字眼。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者鄭婷襄／綜合報導

2022-08-03 13:15:312022-08-03 13:17:28

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，隨即展開緊湊行程，沒想到今天上午全台多間7-11的螢幕就出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的影像，連台鐵新左營站的螢幕牆也遭駭客入侵，出現「老巫婆竄訪台灣」等字眼，對此台灣基進認為，這是在中國在台製造戰爭氛圍，演習恫嚇台灣人民，應持續警惕「中國製」物品戰時倒戈，並且強化資訊安全。

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台鐵的螢幕牆出現白底紅字的「老巫婆竄訪台灣」等字眼，對此台鐵表示，該螢幕牆是宣掦廣告公司的廣告，廠商以外部網路介接，並未介接台鐵公務網路，內部資訊系統及資安防護未受到影響，發現此事後就立即關閉該處螢幕電源，並通知廠商全面停止推播，目前已報警處理外，將會同資安顧問至宣揚廣告公司進行事件了解，並依合約追究責任。

林園大寮區市議員參選人楊佩樺指出，全台遭到駭客入侵，完全符合「大戰未打、電戰先行」，在中國對台灣的各種干擾當中，資訊科技的干擾，是台灣國安單位必須更加慎重地面對及提升，若能輕易的被中國干擾播放不實資訊，例如，截斷國軍聯繫、提供人民不實的戰事訊息，將會直接影響國家安全，國防單位如何反制訊號干擾，這項「態勢感知」能力對台灣非常重要。

三民區市議員參選人張博洋指出，昨晚開始，Line群組內的假訊息毫不間段，今天則是超商、台鐵被駭，不論本次攻擊是中方直接授意，又或者潛藏在台灣的中國代理人積極求表現立功，都已經構成台灣的國安威脅，等同中共宣示「從基層的民生店家到公共運輸，他們都有辦法掌握」。

張博洋認為，國安單位的徹查，除了抓到作案兇手之外，更重要的是循線追查後面是哪些遊走兩岸的集團，從根本上杜絕危害，從源頭防堵第五縱隊，才能有效的補起國安的漏洞。

鳳山區市議員參選人李雨蓁則說，目前台鐵與超商皆證實「螢幕牆確實遭到駭客入侵，或是遭受不明來源干擾播放訊息」，面對這種透過資訊戰模式來擾亂台灣社會、製造恐慌的行為，除了呼籲相關單位立即展開調查之外，也要提醒民眾面對不同的資訊保持警覺進行查核。

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