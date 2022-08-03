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200多項產品被中國禁入口　中市府：做好長期面對的準備

▲張麗善表示，柑橘類是雲林縣重要的農產品，中國禁止進口的不理性做法，將影響農民生計。（圖／張麗善臉書，2022.08.03）
▲張麗善表示，柑橘類是雲林縣重要的農產品，中國禁止進口的不理性做法，將影響農民生計。（圖／張麗善臉書，2022.08.03）

記者顏幸如/綜合報導

2022-08-03 13:26:40

中國海關總署1日突然禁止台灣100多家食品廠產品進口，被外界解讀為報復裴洛西訪台之舉。台中市政府調查，全市有120家食品業者、231品項受影響，但農產品影響較小，鑑於這可能不是短期現象，市府將跨局處研商對策、長期因應。雲林縣長張麗善也在臉書表達憂心，認為中國不理性做法將影響農民生計，期待中央儘快提出整體因應措施。

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中國海關總署1日晚間以「諸多廠商未完成商產品更新註冊」的理由，將台灣近200家食品廠、600多件農產品列為禁止進口，今天（3日）又宣佈禁止台灣的白帶魚、冷凍竹筴魚、柑橘類水果，外界解讀為裴洛西訪台效應。多位台中市議員今上午在議會表達對中國禁止台灣產品的憂心。

經發局長張峯源答覆，經調查共有120家食品業者、231項品項受影響，市府第一步先了解受損情形、業者需要什麼協助。農業局長蔡精強表示，台中所產柑橘主供內銷，外銷比重約3%，僅茂谷柑外銷中國約202公噸，占柑橘總生產量不到1%，今年因減產影響不大，未來將輔導轉銷往日本、東南亞等地。

▲台中市經發局長張峯源表示，全市有120家食品業者、231項品項被中國禁止進口。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.03）
▲台中市經發局長張峯源表示，全市有120家食品業者、231項品項被中國禁止進口。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.03）
腿傷開刀的市長盧秀燕本周繼續請病假，副市長黃國榮表示，中國一有制裁動作，市府就馬上進行了解，估計這事件不會短期內就結束，市府會與業者站在一起，近日內召開跨局處會議因應。

雲林縣長張麗善也在臉書發聲，表示裴洛西議長訪問台灣，代表台美關係持續深化，她非常樂見，但「面對對岸不理性的做法，這是台灣共同面對的局勢，我們必須團結」。她說雲林有一半的縣民從事農業，現在的發展，讓她對農民生計非常憂心。

張麗善說，昨天初步調查，遭列為「暫停進口」的雲林廠商有45家，其中農業相關者11家，受影響產品包括稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品、茶葉，今早又多了柑橘類等品項。因事發突然，縣府正儘速了解影響程度。

張麗善強調，她期待台美未來有更多交流與互動。更期待國際間友誼能被友善對待、平等發展。對於農民與業者受到的影響，會以最快速度訪查，希望中央儘快提出整體因應措施，「我們一定會全力配合辦理」。

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