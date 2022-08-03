200多項產品被中國禁入口　中市府：做好長期面對的準備

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經發局長張峯源答覆，經調查共有120家食品業者、231項品項受影響，市府第一步先了解受損情形、業者需要什麼協助。農業局長蔡精強表示，台中所產柑橘主供內銷，外銷比重約3%，僅茂谷柑外銷中國約202公噸，占柑橘總生產量不到1%，今年因減產影響不大，未來將輔導轉銷往日本、東南亞等地。
腿傷開刀的市長盧秀燕本周繼續請病假，副市長黃國榮表示，中國一有制裁動作，市府就馬上進行了解，估計這事件不會短期內就結束，市府會與業者站在一起，近日內召開跨局處會議因應。
雲林縣長張麗善也在臉書發聲，表示裴洛西議長訪問台灣，代表台美關係持續深化，她非常樂見，但「面對對岸不理性的做法，這是台灣共同面對的局勢，我們必須團結」。她說雲林有一半的縣民從事農業，現在的發展，讓她對農民生計非常憂心。
張麗善說，昨天初步調查，遭列為「暫停進口」的雲林廠商有45家，其中農業相關者11家，受影響產品包括稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品、茶葉，今早又多了柑橘類等品項。因事發突然，縣府正儘速了解影響程度。
張麗善強調，她期待台美未來有更多交流與互動。更期待國際間友誼能被友善對待、平等發展。對於農民與業者受到的影響，會以最快速度訪查，希望中央儘快提出整體因應措施，「我們一定會全力配合辦理」。