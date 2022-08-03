快訊／本土確診增23718例！死亡+32例、境外+201例

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指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。
指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，115例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南及美國(各15例)，菲律賓及柬埔寨(各5例)，英國及新加坡(各3例)，馬來西亞(2例)，法國、奧地利、日本及中國(各1例)，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至8月2日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,959,806例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,300,058例排除)，其中4,652,186例確診，分別為20,724例境外移入，4,631,408例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,026例COVID-19死亡病例，其中9,011例本土，個案居住縣市分布為新北市1,978例、臺北市1,038例、臺中市890例、高雄市820例、臺南市709例、桃園市672例、彰化縣530例、屏東縣374例、雲林縣270例、南投縣260、基隆市207例、苗栗縣203例、嘉義縣196例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市147例、新竹縣139例、臺東縣133例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。