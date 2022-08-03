泰國11歲女童騎象上學　每天對大象敬禮萌翻網友

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，普佩的父親是職業馴象師，是住在泰國武里南府的38歲馴象師永格姆（Wisanchon Yongram）。他總共養了4頭大象，分別是25歲公象Ole、22歲母象Wassana、4歲小象Ngamchok和2個月大的幼象Ngamta。這4頭大象過去主要是在大城府的旅遊區表演，但因疫情影響，永格姆只能帶著牠們返回老家生活。
由於普佩從小跟大象們相處，她非常喜歡大象，自從普佩6歲起就時常騎著Ole到處跑，甚至希望未來可以當獸醫，專門替大象治病。剛開始上學時，同學對她騎大象來上學都相當震驚，不過久了就習慣了。近期，「每天騎大象上學」的普佩被人上傳到社群平台，因此在網路上爆紅。她面對採訪時表示，自己和家人從來都不會把大象當作「工具」，而是視為「朋友」，相處上會充滿感激和尊重，也透露大象是很有靈性的動物，她認為大象們都很聰明，要好好愛護。網友對於普佩年幼又聰慧且勇敢的行徑感到驚奇，紛紛追蹤起社群平台，觀看普佩上學的一點一滴。
@olefcthailandช้างทำความเคารพธงชาติ สูง3เมตรกว่าค่อยๆย่อตัวให้น้องลง น่าทึ่งสุดๆ❗️หรือว่าเขาจะกลับชาติมาเกิด❗️ทำได้ทุกอย่างเหมือนคน❗️เพียงแค่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเอง
♬ นะหน้าทอง (Main) - โจอี้ ภูวศิษฐ์