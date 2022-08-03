COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

泰國11歲女童騎象上學　每天對大象敬禮萌翻網友

▲女童和大象發展出超乎想像的友誼關係。（圖／翻攝自抖音）
▲女童和大象發展出超乎想像的友誼關係。（圖／翻攝自抖音）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-03 14:00:09

泰國有許多大象，一直都是國際旅客前去觀賞的重點行程。在泰國有名11歲女童普佩（Pupae），和大象發展出超乎想像的友誼關係，原來女童每天都會騎大象去學校上學，跟大象之間的情感深厚。女童表示，每次要騎乘大象時，都會先向對方行禮，大象也會用象鼻把女童抱到背上，等女童要下來時，還會屈膝放低身子，讓女童不會受傷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從影片中可以看到，女童騎在體型巨大的大象身上，卻絲毫不感到害怕，抵達學校後，聰明的大象也會屈膝，讓女童小心地爬下身體後，再悠閒地吃起樹葉，儼然像送女兒去學校的「象爸爸」。女童解釋，自己每天乘坐前，都會對大象敬禮，代表尊重和感激，謝謝大象讓自己騎。

據悉，普佩的父親是職業馴象師，是住在泰國武里南府的38歲馴象師永格姆（Wisanchon Yongram）。他總共養了4頭大象，分別是25歲公象Ole、22歲母象Wassana、4歲小象Ngamchok和2個月大的幼象Ngamta。這4頭大象過去主要是在大城府的旅遊區表演，但因疫情影響，永格姆只能帶著牠們返回老家生活。

由於普佩從小跟大象們相處，她非常喜歡大象，自從普佩6歲起就時常騎著Ole到處跑，甚至希望未來可以當獸醫，專門替大象治病。剛開始上學時，同學對她騎大象來上學都相當震驚，不過久了就習慣了。近期，「每天騎大象上學」的普佩被人上傳到社群平台，因此在網路上爆紅。她面對採訪時表示，自己和家人從來都不會把大象當作「工具」，而是視為「朋友」，相處上會充滿感激和尊重，也透露大象是很有靈性的動物，她認為大象們都很聰明，要好好愛護。網友對於普佩年幼又聰慧且勇敢的行徑感到驚奇，紛紛追蹤起社群平台，觀看普佩上學的一點一滴。

@olefcthailandช้างทำความเคารพธงชาติ สูง3เมตรกว่าค่อยๆย่อตัวให้น้องลง น่าทึ่งสุดๆ❗️หรือว่าเขาจะกลับชาติมาเกิด❗️ทำได้ทุกอย่างเหมือนคน❗️เพียงแค่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นเอง

♬ นะหน้าทอง (Main) - โจอี้ ภูวศิษฐ์

自嘲「垃圾堆」長大　2022泰國環球小姐冠軍曝悲慘身世

移工逃逸人數超過7萬　勞動部：失聯當日即可報案

泰國電影《天生一對2》燒起古著熱　票房3天破1.34億

唱歌難聽會被罰錢！新二代網紅千千分享趣味規定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀