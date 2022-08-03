中暫停對台出口天然砂　經部：進口量小、影響有限

有關中國宣布暫停對台灣出口天然砂一事，經濟部稍早回應，根據礦務局統計，中國從2006年起就已逐步減少天然砂出口，近兩年進口天然砂分別為45萬及54萬公噸，佔國內需求分別為占0.64%及0.75%。
其中從中國進口2020年7萬公噸及2021年17萬公噸，影響有限。此外，水利署疏濬及清淤進度大大超前，2022年度疏濬目標量屬外運販售部分為5900萬噸，加計備增量，估計可提供約4885萬噸砂石成品，據礦務局推估可滿足今年度需求，隨時可因應國內砂石市場供需。
經濟部表示，依據財政部關務署今年國內進口天然砂僅有17萬噸，為整體進口量的7%，占國內整體需求0.5%，1至6月從中國進口的天然砂量約2萬公噸，影響有限。目前水利署在每年汛期後，依河床沖淤變化檢討並會同水保局、林務局共同訂定下年度目標，持續滾動式檢討疏濬量。2016年至2021年河川疏濬、水庫清淤及野溪清淤執行量，不僅達標，也有逐年增加的趨勢。
經濟部說明，2019年以前平均執行4855萬噸。2022年度疏濬目標量屬外運販售部分為5,900萬噸，加計備增量，估計可提供約4,885萬噸 砂石成品，據礦務局推估可滿足今年度需求，另6月底砂石庫存量為3,838萬噸也比上月增加66萬噸，至年底砂石供需無虞，各區均可滿足全國砂石需求。
未來經濟部將積極強化東砂北運量以補足北區需求，並配合水利署鳥嘴潭工程疏濬增量調配各區所需，加上拓展東南亞天然砂進口量，俾能使砂石供應無虞，達成自給自足目標。
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