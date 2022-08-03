高爾宣新MV用iPhone 13拍出Man味 跟導演哥哥互比中指
▲高爾宣第三首單曲《Somebody Else》一樣找來哥哥高爾賢擔任導演，並挑戰使用 iPhone 13 Pro Max 進行水下拍攝。（圖/記者周淑萍攝）
今年陸續推出《Circles》、《Drowning》兩張單曲的高爾宣，第三首單曲《Somebody Else》一樣找來哥哥高爾賢擔任導演，且挑戰使用 iPhone 13 Pro Max 進入水下拍攝，MV也找來有演員夢的爸爸擔任船長一角， 同時也是高爾宣首度和爸爸第一次親密的的擁抱，高爾宣直呼：「很溫馨！」他也分享在水裡工作人員全部都在互比中指，成為有趣的一段回憶，而身為導演的哥哥也首度公開水裡面的求生小本本。
高爾宣第三部曲《Somebody Else》MV背後的催生者可說是高爾宣的媽媽，「我媽每天都在敲碗問，說老人家很喜歡聽情歌，想想好像真的很久沒出情歌了。」他坦言，前陣子經歷一些低潮低，透過音樂和導演哥哥高爾賢合作拍攝，試著讓自己從不出戶的宅男變成勇於挑戰和嘗試。他提到MV裡面故事主軸，像是在等待別人拯救，但其實只有自己可以救自己，他說：「我懂在困境裡是很累的，真的需要幫忙，需要跨出一步，需要自己改變才能救得了自己。」 ▲高爾宣和擔任導演的哥哥高爾賢共同分享新MV《Somebody Else》在水下拍攝的甘苦談。（圖/記者周淑萍攝）
此次不只找來哥哥繼續擔任MV導演，同時邀請有演員夢的爸爸擔任船長的角色，高爾宣說，「過年的時候，我爸突然說很想當演員，覺得演員可以體驗不一樣和歷練，所以就想說從MV開始。」兄弟倆就從MV幫老爸圓夢。他們也提到，在MV裡面有一幕擔任船長角色的父親將高爾宣從海裡救起，親密擁抱，讓他們兄弟倆印象深刻，高爾宣提到其實很卡，因為爸爸不太會緊張，Man味十足的硬漢父親跟兒子也不會有親密的擁抱，高爾宣說：「算是第一次和爸爸親密接觸。」
VIDEO 身為導演的哥哥也提到，「我爸一直都是個硬漢的形象，沒看過我爸哭，在MV裡我爸要抱住我弟，其實剪接的到時候有很多情緒上來，有點揪心！」他們也分享這次MV其實拍攝只有2~3天，但之前訓練長達3個月之久，因為所有工作人都必須學會潛水，在短短60分鐘需要拍完所有畫面。高爾宣笑著爆料：「在陸地上有很多的彩排，但一進到水裡全都不管用了，像是水流很大，一下就把人帶走了。」他笑說是「亂中有序」。 ▲MV裡面擔任船長角色的父親將高爾宣從海裡救起，親密擁抱，讓他們兄弟倆印象深刻，高爾宣提到「算是第一次和爸爸親密接觸。」（圖/記者周淑萍攝）
導演高爾賢表示在水裡面最需要克服的就是「溝通」，因為一進到水裡原本設定好用BCD來發送action和cut等指令，但一到水裡副導就壞掉了。為了解決彼此之間的溝通，高爾賢立即在水裡拿起小本本開始書寫，高爾宣也困難的在水裡寫下「Cold」求救，還加碼爆料，高爾賢提議比中指來表達「再一顆(鏡頭)」，高爾宣笑說：在海裡面所有人都在互比中指，讓他們覺得是一段非常有趣的經驗。
▲水裡面狀況多，因為水溫冷，讓高爾宣忍不住對哥哥發出求救訊息寫下「Cold」。（圖/記者周淑萍攝）