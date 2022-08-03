中秋烤肉預備起！開丼x京昌園聯名組　人均300元吃8款肉

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中秋節「開丼x京昌園」打造台日聯名燒肉組，除了承襲京昌園靈魂，也放入獨門蔬果熬製的「開丼壹號燒肉醬」，總共打造三款正宗「日式燒肉組合」，適合3～4人聚餐開烤。初階入門款「赤選燒肉組」放入特選骰子牛、國產去骨雞腿、厚片牛五花、厚片豚五花、雞膝軟骨肉串、國產豚肉串、小羔羊肋條串及國產雞皮串，竟然只要人均300元就能吃到8款肉品。
而內含黑毛和牛牛五花、橫隔膜燒肉片、美國特選牛肩、 嚴選雞軟骨與開丼帶骨戰斧豚小排、特選骰子牛、 厚片牛五花和厚片豚五花的「銀選和牛燒肉組」，則能吃到京昌園特選肉品及精粹黑毛和牛麻辣醬。最豪華的「金選和牛燒肉組」則滿滿放入黑毛和牛特選嫩肩、黑毛和牛特選牛五花、黑毛和牛赤身牛排、黑毛和牛內胸肉片搭配美國無骨牛小排、美國特選牛肩、澳洲橫隔膜燒肉片與國產活菌豚肩肉等肉品，在家也能享受頂級燒肉的美味。
8/3～8/21開放早鳥預購，除了免運費還加贈樂扣矽膠密封袋、日式燒肉專用烤夾、和鑄鐵鍋烤盤等好禮；8/30正式出貨。
立志帶領企業成為「世界燒肉王」的乾杯集團，也宣布嶄新品牌「KANPAI CLASSIC」正式誕生，以全球獨佔ROBBINS ISLAND BMS 9+澳洲和牛適合燒烤12部位，打造世界唯一的「ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店」，品嚐來自「純淨之島」、客單價約2000元的頂級和牛饗宴，首間插旗於新光三越天母店二館，將於8/5開幕迎賓，並提供招牌「限切肋眼牛排」、「本日和牛四種盛合」、「和牛握壽司盛合」、「經典和牛韃靼」與「義式薄片生和牛」6道必點美味，為KANPAI為集團前進西方市場的燒肉品牌模版。