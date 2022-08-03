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中秋烤肉預備起！開丼x京昌園聯名組　人均300元吃8款肉

▲中秋烤肉預備備！「開丼」攜手源自日本擁有60年燒肉經驗的「京昌園」合作，限量打造三款正宗「日式燒肉組合」，搭配京昌園秘傳燒肉醬與開丼創業壹號燒肉醬在家享用。最便宜人均只要300元，就能享受到8款特選肉品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中秋烤肉預備備！「開丼」攜手源自日本擁有60年燒肉經驗的「京昌園」合作，限量打造三款正宗「日式燒肉組合」，搭配京昌園秘傳燒肉醬與開丼創業壹號燒肉醬在家享用。最便宜人均只要300元，就能享受到8款特選肉品。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-03 16:15:21

中秋烤肉預備備！雖然七夕情人節和父親節都還沒到，但全年最期待的中秋節團圓活動已經可以著手準備了，台灣創意燒肉品牌「開丼」，今年竟然攜手源自日本擁有60年燒肉經驗的「京昌園」合作，限量打造三款正宗「日式燒肉組合」，搭配京昌園秘傳燒肉醬與開丼創業壹號燒肉醬，靈魂美味在家就能享用。而且最便宜人均只要300元，就能享受到8款特選肉品，太銷魂啦。

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▲頂級燒肉的美味，現在在家就吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂級燒肉的美味，現在在家就吃得到。（圖／記者蕭涵云攝）
來自日本靜岡60年知名和牛專賣店「京昌園」，在當地擁有 12 家店舖，2019 年正式在台開設首家分店，主打日本產地直送黑毛和牛，遵照日本傳統職人手工工法分切每塊肉品，搭配濃郁京昌園精粹黑毛和牛麻辣醬、清爽秘傳燒肉醬2款靈魂沾醬，一個人也能獨享頂級燒肉。

中秋節「開丼x京昌園」打造台日聯名燒肉組，除了承襲京昌園靈魂，也放入獨門蔬果熬製的「開丼壹號燒肉醬」，總共打造三款正宗「日式燒肉組合」，適合3～4人聚餐開烤。初階入門款「赤選燒肉組」放入特選骰子牛、國產去骨雞腿、厚片牛五花、厚片豚五花、雞膝軟骨肉串、國產豚肉串、小羔羊肋條串及國產雞皮串，竟然只要人均300元就能吃到8款肉品。

▲初階入門款「赤選燒肉組」售價 1,299 元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲初階入門款「赤選燒肉組」售價 1,299 元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂級黑毛和牛的「銀選和牛燒肉組」售價 2,199 元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「銀選和牛燒肉組」售價 2,199 元。（圖／記者蕭涵云攝）
而內含黑毛和牛牛五花、橫隔膜燒肉片、美國特選牛肩、 嚴選雞軟骨與開丼帶骨戰斧豚小排、特選骰子牛、 厚片牛五花和厚片豚五花的「銀選和牛燒肉組」，則能吃到京昌園特選肉品及精粹黑毛和牛麻辣醬。最豪華的「金選和牛燒肉組」則滿滿放入黑毛和牛特選嫩肩、黑毛和牛特選牛五花、黑毛和牛赤身牛排、黑毛和牛內胸肉片搭配美國無骨牛小排、美國特選牛肩、澳洲橫隔膜燒肉片與國產活菌豚肩肉等肉品，在家也能享受頂級燒肉的美味。

8/3～8/21開放早鳥預購，除了免運費還加贈樂扣矽膠密封袋、日式燒肉專用烤夾、和鑄鐵鍋烤盤等好禮；8/30正式出貨。

▲「金選和牛燒肉組」（圖前），售價 3,999 元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「金選和牛燒肉組」（圖前），售價 3,999 元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全球獨佔ROBBINS ISLAND BMS 9+澳洲和牛適合燒烤12部位，「純淨之島」和牛饗宴。（圖／乾杯集團提供）
▲全球獨佔ROBBINS ISLAND BMS 9+澳洲和牛適合燒烤12部位，「純淨之島」和牛饗宴。（圖／乾杯集團提供）
立志帶領企業成為「世界燒肉王」的乾杯集團，也宣布嶄新品牌「KANPAI CLASSIC」正式誕生，以全球獨佔ROBBINS ISLAND BMS 9+澳洲和牛適合燒烤12部位，打造世界唯一的「ROBBINS ISLAND澳洲和牛燒肉專門店」，品嚐來自「純淨之島」、客單價約2000元的頂級和牛饗宴，首間插旗於新光三越天母店二館，將於8/5開幕迎賓，並提供招牌「限切肋眼牛排」、「本日和牛四種盛合」、「和牛握壽司盛合」、「經典和牛韃靼」與「義式薄片生和牛」6道必點美味，為KANPAI為集團前進西方市場的燒肉品牌模版。

▲「主廚包廂」設置大理石L型料理吧檯，享用佳餚的同時能欣賞料理人如展演般的燒烤手法。（圖／乾杯集團提供）
▲「主廚包廂」設置大理石L型料理吧檯，享用佳餚的同時能欣賞料理人如展演般的燒烤手法。（圖／乾杯集團提供）

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