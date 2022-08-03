「暗黑版Lulu」加入李妍瑾男優爭霸戰 一技術讓人受不了
直播女神李妍瑾、前反骨男孩成員瑋哥和「台灣第一AV女優」吳夢夢主持的《男優練習生－極樂天堂爭霸戰》，引發老司機們轟動。第二集節目進入重頭戲，關主女優周甯和凌薇一到拍攝現場馬上受到參賽素人矚目，原來周甯被粉絲封為暗黑版Lulu（黃路梓茵），不僅外型有明星臉，還擁有豐滿上圍、俏麗短髮和機智靈敏的反應，先前更因嘗試BDSM女王的角色演技大爆發讓粉絲大為讚賞，當天也放話自己「口技了得」，要讓參賽素人受不了。
其中一位關主女優凌薇，因與情趣娃娃撞名而受到Dcard網友熱烈討論，對於自己成為華語首次男優海選節目的關主，她認為身為獲勝男優不只要有三力「體力、耐力、腰力」外，還要有不畏懼來自大眾議論的心理素質，更坦言自己擔任AV女優從不在意酸民的酸言酸語，表示自己不是為了討好這些人而活，會為了喜愛她的粉絲繼續創造更好的作品，
《男優練習生》拍攝當天，節目主持人李妍瑾和瑋哥都剛好確診康復，2人初次主持情慾節目，又正好有「腦霧」後遺症，李妍瑾狂吃螺絲、連節目名稱都記不住導致拍攝屢次NG，加上瑋哥多次忘詞，讓身為完美主義者的彼此相當挫折，坦言腦袋整個「ㄎㄧㄤ掉」。
而首次與李妍瑾搭檔的瑋哥分享當天狀況，表示自己壓力山大，節目一有空檔就狂背台詞，還被吳夢夢捕捉到上戲前眼神凝重，背稿神情與平時瘋瘋癲癲的形象大相逕庭的畫面，但身為前輩的李妍瑾不但沒有生氣，還親切教導瑋哥主持秘訣，讓他備感窩心，形容過去拍攝YouTube都是「狀態不足，搞笑來補」，沒想到確診後第一次主持就受到「姊姊」的特別照顧，感到相當自責。
※【NOWnews 今日新聞
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