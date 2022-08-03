嬰幼兒BNT疫苗規劃進度？王必勝曝ACIP開會期程：會盡快
衛福部食品藥物管理署日前拍板，核准Pfizer-BioNTech幼兒疫苗用於6個月至4歲幼兒，外界也相當好奇開打時程，指揮中心指揮官王必勝今（3）日表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議預計在下週會開會，會中會針對施打細節做專家討論，相關施打間隔也會是其中的一項討論項目，這部分就請專家依據專業來做決定。
王必勝先前表示，6個月至4歲的輝瑞BNT嬰幼兒疫苗已完成簽約，採購190萬劑，每人須接種3劑，接下來將也會盡快安排進行ACIP開會，由專家討論施打狀況、條件，並積極聯繫廠商，先送標準品，至於何時開打，仍待與廠商確認後，才能進一步安排。
根據規劃，輝瑞BNT嬰幼兒疫苗需施打3劑，總共需要間隔11周才能完整接種。王必勝也強調，在輝瑞嬰幼兒疫苗到貨前，家長可以先選擇讓孩子接種莫德納嬰幼兒疫苗，僅需間隔4周、施打2劑，就能獲得完整保護力，降低被感染的風險。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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