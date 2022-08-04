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全家「咖啡、汽水、黑麥汁」買一送一　7-11大罐奶茶10元

▲全家本周優惠推出罐裝咖啡、蘇打汽水、黑麥汁買一送一；7-11也有無糖咖啡、機能氣泡飲買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家本周優惠推出罐裝咖啡、蘇打汽水、黑麥汁買一送一；7-11也有無糖咖啡、機能氣泡飲買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-04 00:07:00

超商本周限定優惠更新！7-11明（5）日起限時5天優惠，雖然促銷品項只有7款並不多，但UCC無糖咖啡、瑪綺機能氣泡飲都是買一送一。不少人好奇瑪綺的味道，喝過的網友認為激似維他露P，平均單罐特價12.5元。其他促品看來略顯普通，剩POLS脆皮雪糕較受關注，2支特價59元，等於原價49元打6折，口味獲得不少正面評價：「雪糕好吃，但是融化很快」、「冰好吃，但真的化很快。」

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除了限時5天好康，7-ELEVEN今（4）日起加碼中元優惠，另有限時4天的銅板價箱購活動，包括自有品牌iseLect阿薩姆奶茶PET550四入40元，寶特瓶大罐裝奶茶只要10元；光泉高鈣／巧克力／果汁牛乳200ml祭出箱購價249元，平均單罐10.3元，主婦最愛的康寶濃湯則是買1送1。

▲7-11優惠限8月5日至8月9日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
▲7-11優惠限8月5日至8月9日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
全家即日起至8月7日推出會員限定優惠，蘇打汽水（35元）、洛塔黑咖啡（30元）、崇德發黑麥汁（32元）、UCC濾掛咖啡（79元）都是買一送一。另有5樣商品加10元多一件，德芙黑巧克力（49元）兩條特價59元，約6折左右；Niseko牛奶巧酥雪糕原價40元、兩支特價50元，6.3折值得考慮入手。

▲全家8月3日至8月7日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家8月3日至8月7日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
萊爾富在8月7日前也有LINE官帳限定優惠，本周優惠品項多達13品，可說是近幾個月來優惠品項數最多的一次。5折品項共三款，美粒果白葡萄蘆薈（29元）買一送一，蘋果蘇打（29元）及多喝水竹炭水（20元）則是買二送二，都是高人氣的熱門飲品。

光泉新推出的花生可可牛乳290ml（30元）買二送一，等於單罐只要20元，6.7折對調味乳來說是很有感的折扣。零食亮點則是泰國還魂梅、日本薄燒餅乾第2件10元，原價都是59元、兩件特價69元，換算下來5.8折相當接近半價。

▲萊爾富本周優惠商品多達13種，結帳時憑活動條碼可享優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠商品多達13種，結帳時憑活動條碼可享優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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