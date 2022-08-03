台中治安報告　市警長：重要刑案快速偵破

台中市近日連續發生兩起槍擊案及聚眾鬥毆案，遭部分人士譏諷台中市是「慶記之都」。台中市議會今 (3) 日進行專案報告，國民黨議員則舉警政署統計台中這 5 年刑案率是六都最低、破案最高，數字才會說話。民進黨議員說，市府美化治安數字，今年 7 月底 3 天 2 件命案，進入 8 月又是一場鬥毆命案，難道「盧市長、蔡局長你們累了嗎？」警察局長蔡蒼柏說：有社會就有犯罪，重要的是發生刑案快速偵破。

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國民黨議員陳文政表示，近年全國各處槍擊案頻傳，去年（ 110 年）更高達 100 件，相當於每 3.6 天就有人開槍，若以一樣的標準看待，全國都是「慶記之國」。而槍枝販售已從過去的「黑市交易」變成「網路交易」，取得管道更加便利，這是個嚴重的問題。但許多公眾人物卻見獵心喜、進行惡意政治操作。他呼籲大家應務實面對問題、共商解決辦法，解決民眾對槍枝查緝的疑慮。

議員黃健豪指出，六都中，台中市近 5 年來的刑案發生率最低、破案率最高，警政署的數字會說話。台中市的警力比起高雄、台北少很多。以北屯區某里 10 年前就 2500 人，現在已成長到 2 萬 5000 人，但派出所人力沒增加，認為應正視警力不足的問題。

民進黨議員賴佳微拿出警政署統計數據指出，去年一整年故意殺人案發生件數，台中是最高的 22 件。更指出，台中市今年 1 到 6 月的故意殺人案被害人數，更是六都受害人數最高的 18 位。近期這些暴力傷害案件更時常發生在市民日常生活的所在，盧市長對治安漠視，讓台中市民生活在恐慌之中。

議員陳淑華說，民進黨團一直都支持警政相關工作及預算，不會抹滅警察的努力，民代監督是天經地義，而警察局長卻在肅槍專案會議中把砲口對準民代、媒體，製造對立、抹黑。蔡局長為什麼不是把砲口朝向黑道，對準犯罪者？盧市長、蔡局長你累了嗎？難道治安只是應付應付就好？如果是用這種態度拼治安，難怪市民對治安不滿意。

議員邱素貞指出，今年 5 月間，有媒體公佈縣市長施政滿意度調查，台中市警政治安成績，在全國敬陪末座。最近潭子區滷味老闆遭槍殺、大里區洗車場發生槍擊案， 2 日發生 20 餘人械鬥事件，造成一人死亡，民眾對治安產生疑慮，心生不安與恐懼。

警察局長蔡蒼柏表示，根據警政署的資料，今年 1 至 6 月份，每 10 萬人口「暴力犯罪發生數」、「全般竊盜發生數」、「詐欺犯罪發生數」、「犯罪發生指標」等多項指標六都最低；去年每 10 萬人口「全般刑案發生數」等多項指標，在六都也均為「 最低」或「次低」。台中市平時治安維護工作都有持續努力，但很不幸地有社會就有犯罪，台灣地區不管槍擊案和暴力案件，警察最重要的是只要一有犯罪發生就立即偵破，全力守護市民安全。