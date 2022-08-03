中市警治安報告抄襲？　鄭照新：不是論文沒有抄襲問題

台中市議會今 (3) 日進行治安總體檢的專案報告，有民間團體指出，警察局提出的「台中市治安總體檢專案報告」，與 106 年林前市長時期提出內容竟有雷同之處。民進黨議員表示，如果策進及精進作為，「一字不漏完全抄襲」，可見台中市治安問題好像這四年原地踏步。更質疑在乎巄台中市議會？新聞局長鄭照新表示，政策本就有其延續性，內容自然有所延續，「又不是論文，哪有抄襲的問題？」

我是廣告 請繼續往下閱讀

副市長黃國榮說，中央警政署每年評比各縣市治安成績訂有固定的重點項目，台中市治安總體檢專案報告中提到的掃黑工作重點等 8 項作為與過去專案報告內容有相同之處，但警察局的策進作為就是精益求精，好的作為會繼續執行。

民進黨議員張家銨表示，翻閱此次的專案報告，發現多數的內容與 2017 年林佳龍前市長時期的「臺中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」近乎相同。兩本報告中的策略與精進作為，均為掃蕩毒品犯罪、檢肅非法槍枝、強力掃蕩黑道幫派、強力打擊詐欺犯罪 .... 等精進作為，其中「強力掃蕩黑道幫派」的項目，更是所有工作重點「一字不漏」完全照抄，張家銨議員痛批，市府對專案報告都不用心，該怎麼讓人民安心。

議員陳淑華也質疑，今警察局提出的「台中市治安總體檢專案報告」，與 106 年林前市長時期提出的「台中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」，內容竟有雷同之處，例如在強力掃蕩黑道幫派的內容竟整段照抄。難道連議會的專案報告也要敷衍了事嗎？議會要求警察局提出專案報告，也打算應付應付就好嗎？難道這就是盧市府拼治安的態度嗎？

議員楊典忠說， 2017 年的「台中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」內容雷同，不僅目錄項目差不多，治安分析圖表好像也都一樣，只是改變順序，連未來策進及精進作為，均為「掃蕩毒品犯罪、檢肅非法槍械、強力掃蕩黑道幫派、強打擊詐欺犯罪、科技建警、偵防並重」，其中，強力掃蕩黑道幫派的項目，更是 8 項工作重點都「一字不漏完全照抄」。可見台中市治安問題好像這四年原地踏步。

副市長黃國榮表示，中央每年進行治安評比，所以評比項目都是固定的，只是每年不斷更新，策進作為本來就是精益求精，所以好的政策作為還是要繼續做。

警察局也表示，警政署要求的 8 項治安重點項目，全國各縣市都須遵循配合，工作項目文字是依據警政署要求，依照中央指示，全國統一，並無抄襲問題。