裴洛西造訪景美人權園區 會面吾爾開希、林榮基、李明哲
美國眾議院議長裴洛西昨（3）日晚間搭機抵達台灣，今（3）日上午也分別前往立法院拜會，與總統蔡英文會面，並授勳「一級特種大綬卿雲勳章」。而在今日下午，裴洛西也前往位在景美的人權紀念園區，並與立法院人權委員會吾爾開希、銅鑼灣書店店長林榮基，以及NGO工作者李明哲等人會面。
在警方車隊引導下，裴洛西搭乘凱迪拉克座車於下午2時40分許先行到達人權園區，並在車上對著園區外的媒體揮手，下車後隨即在工作人員引導下進入園區。爾後李明哲則在妻子開車接送下進入園區；而林榮基則是步行的方式進入園區，並在進入之前接受媒體訪問。
林榮基表示，裴洛西這次來台很大因素是因為人權問題，「人權是沒有國家分別的，所以她過來的話，你看香港、中國大陸、還有台灣這些都會很重視人權問題。」林榮基說，很重要的點是，裴洛西支持台灣與香港，「這對我的感受是，不管台灣人還是香港人都不孤單。」至於最後抵達的則是乘車前來的吾爾開希，抵達後也隨即進入會場。
而在園區外，也聚集了約百名的中華統一促進黨的人士於場外抗議。而警方也不敢大意，在統促黨人士聚集前，就已經召集了約300名警力到場，也將統促黨等抗議團體控制在對街，並無對裴洛西的行程造成影響。