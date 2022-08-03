梁赫群移動重機「差點砸傷壯壯」 張文綺副業想攻進對岸
軍事節目《能戰！全民新視界》 已邁入第4年，今年再度推出新一季，全新企劃內容，由主播曾鈴媛主持，參與藝人梁赫群、張文綺、曾子余，今（3）日一同出席記者會，壯壯則缺席。在節目中，梁赫群、壯壯現場移動重達400公斤的憲兵重型機車，2人嚇傻直呼：「根本就是不可能的任務！」梁赫群甚至在搬動重型機車時，意外夾到、差點砸傷壯壯，梁赫群表示重心不穩才會造成，完全扶不起來，結果弄壞了行車紀錄器，防護鏡也刮傷，真心疾呼沒有受過專業訓練真的不要亂嘗試。
憲兵出身的梁赫群直呼「一日憲兵，終身憲兵」，說演藝圈當過憲兵的真不少，「這些特殊成員像許效舜、白雲、康康等，當年真被操死。」而最巧的是，平時扮演英雄人物的父親梁修身，竟也是憲兵出身。
在台中經營鹹酥雞副業的張文綺，笑說原本要將店擴張到對岸，但由於裴洛西訪台，計畫可能要暫緩，先將台灣生意經營起來，「我先在台灣弄一波，擔心到時候真的開到了內地，會有原物料、海關等問題，而且我現在在台中開店，原料還是從高雄送上去，黑輪、雞皮仍堅持家鄉口味。」對於這次裴洛西訪台，她呼籲世界和平，而一旁的梁赫群則四兩撥千金，沒有做任何表態。