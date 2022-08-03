青峰演唱會沒搶到票？易遊網套票明中午開賣：先完成任務
現在追星要用什麼交通工具？當然是搭火車最Chill！藝人吳青峰日前宣佈2022《馬拉美的沙龍》演唱會即將於台北、高雄展開，週一（8/1）售票果然秒殺，沒搶到票的粉絲先別傷心，易遊網獨家推出高雄場「環島之星套票」，包含演唱會門票、來回交通和飯店住宿一次卡位，每人最低5900元起，將於明（4）日中午12點限量開搶，想要聽青峰現場演唱，趕緊最後搶票機會！
《馬拉美的沙龍》演唱會由青峰化身音樂領導員，引領大家走進他的音樂世界，細細品味他觸動人心的療癒美聲，以及從未公開發表過的珍貴作品，想沉浸在如詩如畫的聽覺饗宴。這次易遊網推出的高雄場限量套票，將於8月13日17點於衛武營國家藝術文化中心3樓展覽廳開唱。交通部分，去程安排高鐵南下，回程則搭乘「環島之星」北上，讓粉絲們的追星之旅，還能體驗全台最萌、最好玩的Hello Kitty列車！列車上除了免費供應晚餐點心和飲品無限暢飲外，還有多項娛樂車廂可讓旅客盡情玩樂，不管是手作體驗還是打卡拍照完全不無聊，此外還有卡拉OK車廂可以沿路歡唱，歌迷們可再次回味青峰的經典歌曲，用獨樹一幟的「峰」式音樂為此趟旅途劃下最完美的句點。
飯店部分則提供兩種飯店選擇，有以音樂風格為設計主軸的「捷絲旅高雄中正館」，鄰近高雄捷運技擊館站，距離衛武營一站即達，交通相當方便，套票專案每人6250元起；若想入住高雄最熱鬧繁華的三民區，可選擇由知名建築師李天鐸與設計大師吳宗岳打造的「德立莊博愛館」，以極簡設計風格營造質感住房體驗，套票專案每人只要5900元起。持花旗信用卡下單，輸入折扣碼代號「CITI06」，單筆還可再享500元優惠！
專為青峰歌迷準備的限量套票，購票方式特別加入互動巧思，凡欲訂購套票的鐵粉們，需於開賣前至吳青峰《戀人絮語》YouTube官方MV 留言區，輸入指定內容：#戀人絮語，並自由發揮你的叨叨絮語，即可獲得購買套票資格。獲取資格後，明日中午12點再前往易遊網套票銷售網頁進行訂購，主辦單位將核對購票者之YouTube帳號及其留言，如留言帳號名稱填寫錯誤，以及留言時間晚於購票時間，或是重複購票者，皆視同不符購票規定。若符合購票規定者，將按訂購順序會發送付款通知，完成付款就可獲得演唱會套票內容，南下朝聖青峰為大家精心籌劃的音樂沙龍。