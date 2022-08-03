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中國軍演「類封鎖」台灣　學者：深入領海前所未有威脅

▲共軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣週邊海域和空域進行重要軍事演訓行動。圖為共軍殲15戰機從航艦升空。（圖／中國國防部）
▲共軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣週邊海域和空域進行重要軍事演訓行動。圖為共軍殲15戰機從航艦升空。（圖／中國國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-03 16:19:042022-08-03 16:24:09

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團搭乘美軍行政專機來台訪問，引發北京震怒。中國官媒宣布共軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣週邊海域和空域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。學者認為，中國這種「類封鎖」台灣的手段顯示出前所未有的威脅意味。

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淡江戰略所助理教授林穎佑受訪表示，美國眾議院議長金瑞契25年前也曾訪台，裴洛西不是第一個訪台的美國眾議院議長，中國仿效1996年台海飛彈危機的手段，作為回應裴洛西訪台。中國希望對台採取「類封鎖」方式，雖然還沒有展開實際軍事行動卻已經展開許多關注。

林穎佑表示，中國或許受到俄烏戰爭啟示，美國與北約雖然沒有實際軍力進入烏克蘭，但是美軍與北約預警機提供許多俄軍電子訊號給烏克蘭軍隊，作為對抗俄羅斯，中共知道未來對台軍事作戰可能面臨類似情況，所以必須把防止外國勢力的界線畫出來，透過劃設演習區「類封鎖」，甚至是「類法律戰」對台實施認知作戰。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，在共軍2日晚上所宣布的6個演習區中，台灣西方的演習區是在台灣海峽最窄的部分橫跨中線東西兩側；台灣西南方、台灣北方和台灣東北方的3個演習區，範圍都已進入我方2009年所宣告的12海里領海以內，其中台灣西南方與北方的演習區還更深入到領海基線與台灣本島陸地間的內水，距台灣陸地最近的地方僅有不到10海里。

揭仲進一步表示，台灣西南方、北方和東北方的3個演習區範圍，已將高雄港與基隆港的進港航道涵蓋在內，很可能會使外籍商船在中共所宣布的演習期間內不敢進入這二個港口，對我方的貨物進出口造成不小的影響，讓我方蒙受經濟損失。

揭仲表示，相形之下，在1995年至1996年的台海飛彈危機中，中共三波彈道飛彈試射的落點，距離台灣本島陸地至少都超過29海里；而其他四波的大型演習，則都是在中國大陸沿海地區。換言之，光是這次共軍將演習區的範圍，深入至我方領海甚至領海基線內，就已顯示出前所未有的威脅意味。

揭仲指出，雖然在未來的三天，共軍機艦未必真的會進入我方24海里的鄰接區內，但不排除會藉機將機艦活動範圍，從目前的海峽中線「前推」至我方24海里鄰接區外緣，創造在海峽中線以東演習的事實，進一步淡化兩岸軍方自1999年後所形成的「中線默契」。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西搭乘的專機停在松山機場。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.03）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西搭乘的專機停在松山機場。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.03）

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