成就林青霞《東方不敗》經典　張國榮御用造型師辭世

香港知名美術指導余家安，是多位藝人的御用造型師，包括梅豔芳、張國榮、鄭秀文等等，更曾獲得香港電影金像獎「最佳服裝造型師」、電影《狄仁傑之神都龍王》、《西遊伏妖篇》、《笑傲江湖II東方不敗》的美術指導。今（3）日傳出她不幸離世消息，曾與他合作的資深電影人田啟文也證實此事。
余家安為香港著名美術指導，生前作品包括《笑傲江湖II東方不敗》、《半生緣》、《玻璃之城》、《鍾無艷》、《西遊降魔篇》、《盲探》、《狄仁傑之神都龍王》等等，值得一提的是，香港電影金像獎創辦於1982年，在1993年才設立最佳服裝造型設計獎，余家安也憑著《笑傲江湖II東方不敗》成為首位得獎者，片中美輪美奐的場景，到位的服裝造型，也成功捧紅林青霞，成為亞洲電影中完美的偶像。
另外，在2011、2018年也憑著《狄仁傑之神都龍王》及《西遊.伏妖篇》獲得香港電影金像獎最佳服裝造型設計獎。他也曾是張國榮、梅豔芳生前的御用設計師，多名藝人在收到消息後，紛紛發聲悼念。
與他合作無間的導演徐克也悼念：「余家安老師，多年戰友，如今惜別不捨，感謝多年照顧，願在天之靈安息。」演員姚晨亦也難過說道：「2009年我第一次到香港拍戲，人生地不熟您是劇組唯一願意每日跟我聊天的朋友。臨別時，還贈予我一本書《鹿男》，至今都還在我的書架上。後來在《西遊伏妖》劇組久別重逢，你開心的像個小孩。不曾想，今日再看到您的消息，居然是離開。余家安先生，願您再另一個世界，繼續與美為伴。」