4台iPhone拍MV！高爾宣潛入水中拍大片　不怕被哥哥惡整

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這次《Somebody Else》MV共計使用4台iPhone 13 Pro Max和防水殼，共計拍出2TB的檔案。高爾賢分享使用iPhone拍攝的優勢，「iPhone讓拍攝器材變得很小，原本在海上拍攝救非常辛苦，如果再扛大機器，工作人員會更加費力，用iPhone就是拿起來就直接錄。」大幅減少人力和器材成本，他提到這次大約花費約6位數字拍攝。
身為歌手的高爾宣經常被拍攝，首度用iPhone拍攝MV，他說「真的很方便」，不僅是便利性，對於自己在鏡頭前的情緒表達會更加自然，他提到：「手機比較不具有侵入性，相機讓我比較有距離感。」
高爾賢在開拍前其實做了不少影片測試，後來選擇iPhone就在於後期的寬容度高且成像佳。但並沒有使用iPhone原生相機，高爾賢指出原生相機沒有細節可以調整，無法滿足他想要的影片需求，後來使用《BeastCam》拍攝4K 60格的畫質，檔案使用Apple ProRes因此檔案相當大，僅60分鐘下水拍攝，有將近2TB容量，問他，會擔心拍到一半容量已滿嗎？他淡定表示，拿起別人手機也能繼續拍攝，算是一個Plan B。
高爾賢後期製作習慣使用Final Cut Pro他說就是非常好上手，不跳當！搭配目前使用M1 Max晶片的Mac電腦，他直言：「輸出速度真的很快、很爽！」。創作歌手的高爾宣則習慣用Logic錄音軟體，而自己iPhone最常使用的功能，也和音樂創作脫離不了關係，他說就是「備忘錄」和「語音備忘錄」，隨時記錄自己的靈感，問他，會拿手機拍照嗎？他說自己不是個喜歡拍照的人，但也準備培養拍照的習慣。