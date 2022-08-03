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4台iPhone拍MV！高爾宣潛入水中拍大片　不怕被哥哥惡整

▲高爾宣新歌MV挑戰全程使用手機在水中拍攝。(圖/官方提供)
▲高爾宣新歌MV挑戰全程使用手機在水中拍攝。(圖/官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-03 16:44:47

高爾宣今年陸續推出《Circles》、《Drowning》兩首單曲，近日再度發行第三首《Somebody Else》，且這次的MV找來哥哥高爾賢擔任導演，挑戰用iPhone 13 Pro Max 進入水下拍攝，高爾宣表示對於哥哥不按牌理出牌已經坦然接受，欣然接受，且用手機拍攝讓他直言：「更自在！」

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▲高爾宣用手機拍MV。(圖/記者周淑萍攝)
▲高爾賢分享用手機拍攝時使用的App。(圖/記者周淑萍攝)
高爾賢提到，在MV前期規劃時，網路搜尋其實很少看到有人用iPhone拍攝水下影片，因此想進行自我挑戰，「整支影片有80%都是使用iPhone 13 Pro Max在水底下拍攝，但海底的挑戰更大，顏色、水流都是問題。」弟弟高爾宣倒是很淡定，表示：「很習慣哥哥有很多挑戰的，我以前很宅，但我心境轉換，挑戰不同，台灣應該很少有歌手這麼做，我覺得可以鼓舞到別人。」

這次《Somebody Else》MV共計使用4台iPhone 13 Pro Max和防水殼，共計拍出2TB的檔案。高爾賢分享使用iPhone拍攝的優勢，「iPhone讓拍攝器材變得很小，原本在海上拍攝救非常辛苦，如果再扛大機器，工作人員會更加費力，用iPhone就是拿起來就直接錄。」大幅減少人力和器材成本，他提到這次大約花費約6位數字拍攝。

▲高爾宣用手機拍MV。(圖/記者周淑萍攝)
▲高爾宣新歌《Somebody Else》MV只要拍攝場景都在水下，導演哥哥高爾賢分享在水中使用的防水設備。(圖/記者周淑萍攝)
▲高爾宣用手機拍MV。(圖/記者周淑萍攝)
▲高爾宣新MV共用了4台iPhone 13 Pro Max和手機防水殼。(圖/記者周淑萍攝)
身為歌手的高爾宣經常被拍攝，首度用iPhone拍攝MV，他說「真的很方便」，不僅是便利性，對於自己在鏡頭前的情緒表達會更加自然，他提到：「手機比較不具有侵入性，相機讓我比較有距離感。」

高爾賢在開拍前其實做了不少影片測試，後來選擇iPhone就在於後期的寬容度高且成像佳。但並沒有使用iPhone原生相機，高爾賢指出原生相機沒有細節可以調整，無法滿足他想要的影片需求，後來使用《BeastCam》拍攝4K 60格的畫質，檔案使用Apple ProRes因此檔案相當大，僅60分鐘下水拍攝，有將近2TB容量，問他，會擔心拍到一半容量已滿嗎？他淡定表示，拿起別人手機也能繼續拍攝，算是一個Plan B。

高爾賢後期製作習慣使用Final Cut Pro他說就是非常好上手，不跳當！搭配目前使用M1 Max晶片的Mac電腦，他直言：「輸出速度真的很快、很爽！」。創作歌手的高爾宣則習慣用Logic錄音軟體，而自己iPhone最常使用的功能，也和音樂創作脫離不了關係，他說就是「備忘錄」和「語音備忘錄」，隨時記錄自己的靈感，問他，會拿手機拍照嗎？他說自己不是個喜歡拍照的人，但也準備培養拍照的習慣。

▲高爾宣新MV用iPhone拍出水中Man味　為求生寫下「Cold」。（圖/記者周淑萍攝）
▲拍攝時使用《BeastCam》拍攝4K 60格的畫質，檔案為Apple ProRes大檔，僅60分鐘下水拍攝有將近2TB容量。（圖/記者周淑萍攝）
▲高爾宣用手機拍MV。(圖/記者周淑萍攝)
▲高爾宣表示用手機拍攝可以讓他感到更加自在。(圖/記者周淑萍攝)

高爾宣新MV用iPhone 13拍出Man味　跟導演哥哥互比中指

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