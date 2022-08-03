力推ESG永續轉型 　台北國際塑橡膠工業展9／27登場

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貿協指出，陸續在8月主題月呈現的參展企業如「金牛頓工業」，將於今年TaipeiPLAS展示綠色環保型100％生物可分解材料BSR，取代市場現行的不可分解或半分解塑膠材料；「億薈塑膠」所使用的母粒材料均來自海洋中廢棄漁網，是台灣首家通過UL海廢認證的廠商；「世林機械」推出的高效撕碎整合型回收機；「一億機器」三合一塑膠廢料回收機，在循環再生風潮下暢銷全球。
貿協表示，塑橡膠加工產業相繼投入淨零碳排，推陳出新的解決方案與材料都在TaipeiPLAS 2022精銳盡出。
此外，塑膠工業技術發展中心籌組的「塑膠產業ESG創新專區」更將於TaipeiPLAS 2022展中呈現10家指標化工材料企業帶來的綠色環保材料及塑料循環經濟解決方案，其中包括國內主要聚乙烯生產廠商「台灣聚合化學品」、德國化工大廠「台灣漢高(Henkel) 」、擁有半導體廢砂漿回收再生專利技術的「光宇應用材料」、專注特用化學品創新開發的「奇鈦科技」 、亞洲最大合成樹脂廠、全球最大乾膜光阻劑供應商「長興材料」、塑膠添加劑市場領導者「美利肯化工(Milliken)」、及世界級PVC壓延膠布廠「華夏海灣塑膠」等，都將於該區完整呈現。
另外，展覽第二天（9／28）舉辦的「塑橡膠永續發展論壇」，集結來自西門子、巴斯夫、鳳記、富強鑫、李長榮化工、陶氏化學等專家代表，深入剖析塑橡膠從加工製程、材料優化到應用端的最新趨勢及應用實例，預計於8月中旬開放觀眾報名。｜
除了推出系列展覽周邊活動外，主辦單位外貿協會也動員經濟部及外貿協會全球駐點全力洽邀國外代理商、貿易採購商及公協會代表來臺看展，目前已有來自匈牙利、土耳其、美國、南非、印尼、杜拜及阿爾及利亞等地買主表示將來台觀展，截至8月初，預登參觀TaipeiPLAS的海內外業者已突破600人。