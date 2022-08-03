竹山電視牆關機卻遭駭客重開！林靜儀籲近日謹防認知作戰
美國眾議院議長裴洛西訪台成真，一早國內陸續傳出超商門市螢幕、台鐵車站電子螢幕遭駭客入侵，連南投縣竹山公所的電視牆都出現不滿的簡體字，遠端關機後還被駭客重開！立委林靜儀提醒，這種網路攻擊與認知作戰，近日內可能不斷發生，民眾應謹防假訊息的傳播。
裴洛西昨晚抵達台灣，今早多家7-11超商被網友發現櫃檯螢幕出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」等文字，隨後網友貼出高雄台鐵左營站內大型螢幕上，出現「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰」簡體字，連南投縣竹山鎮的5個路邊電視牆，都出現和台鐵螢幕一樣的叫陣內容。
對此統一超商表示，廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復；台鐵由廠商修復後已正常運作。竹山鎮公所表示，上午鎮長陳東睦得知戶政事務所前的螢幕出現不雅文字，反映廠商後先遠端關機，卻遭駭進重開，於是手動關掉電源，下午先恢復郵局跟戶政2處的運作，但暫時隔絕網路，採人工手動開機上傳內容。
民進黨立委林靜儀今在臉書提醒國人，應注意網路攻擊與認知戰。她透露昨天國內重要機構受到比平常多200倍的境外網路攻擊，「相信這幾天都可能持續，請大家謹防國內錯假訊息傳播和認知作戰行動」。
林靜儀說，昨天她在外媒訪問時，發現外媒獲得的資訊是「台灣人很害怕正在大採購」，國內氛圍卻是「哇太開心了我們來看飛機！」今天她考察沙鹿的漢翔航空工業，對於最近勤務與壓力都增加，主動向空軍夥伴表示感謝。林靜儀說「人民對於防衛自己國家的使命感是很強的，我們很清楚，誰是夥伴、誰是我們要警戒的對象」。