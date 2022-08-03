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檢察官辦案大小事　「紫袍下的故事」今上架Podcast

▲由左至右依序為節目主持人小曼、林彥均檢察官、法務部長蔡清祥、雷丘律師朱立偉。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
▲由左至右依序為節目主持人小曼、林彥均檢察官、法務部長蔡清祥、雷丘律師朱立偉。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-03 17:10:28

法務部繼今年3月底在各大Podcast推出自製節目「人權搜查客」後，因讓閱聽者上了一堂深入淺出的人權課，為延續熱潮與成效，今（3）日再推出最新節目「紫袍下的故事」，邀請調部辦事主任檢察官林彥均與擔綱與談人的朱立偉律師擔任節目嘉賓。

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為因應製播「紫袍下的故事」所需的多元素材，法務部綜合規劃司長王文德表示，廣邀民間團體及諸多領域專業人士參與，例如：近來引人關注之婦幼保護議題，即邀請長期深耕及關心婦幼權益的社團法人台灣防暴聯盟、婦女救援基金會、現代婦女基金會等同仁擔任與談人。

▲法務部綜合規劃司長王文德。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
▲法務部綜合規劃司長王文德。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
對於司法精神鑑定之重要課題，則邀請該專業領域之台大醫院從業人員；節目中亦不乏找來一般民眾較為陌生的業務單位，分享處理特殊類型案件之經驗，比如法務部法醫研究所就「兒虐防治」主題、內政部警政署保安警察第七總隊就「環保案件」類型，講述過往實務經驗，更與跨領域之媒體工作者結合，達到相輔相成之教育目的。

法務部長蔡清祥說，法制司上次推出Podcast的節目，叫「人權搜查客」，因為推出後效果很好，第一集是前副總統陳建仁來談防疫人權的問題，當時大家很重視疫情的發展，同時要兼顧保護人權；後來又談老人福利，也邀請Youtuber網紅「萬秀洗衣店」老闆當來賓，推出後很受年輕人歡迎，因此綜合規劃司與檢察司合作，邀請小曼繼續主持，推出「紫袍下的故事」。

▲法務部長蔡清祥上傳紫袍下的故事至Podcast。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
▲法務部長蔡清祥上傳紫袍下的故事至Podcast。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
蔡清祥表示，檢察官的法袍是鑲著紫紅色，代表熱情、追求公平與正義，所以檢察官穿著紫紅色的法袍到法庭執行職務，Podcast的每個議題都會邀請辦過相類似案件的檢察官獻聲說法，再結合該議題的專家，希望未來還能結合影像上Youtube頻道，會有相乘效果。

今天首播後，其餘集數將於每隔週三上線，公務人員可透過「e等公務園+學習平臺」選讀本課程，掌握新知外還可登載學習時數，一舉數得不容錯過！

▲網紅雷丘律師朱立偉。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
▲網紅雷丘律師朱立偉。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
▲調部辦事主任檢察官林彥均。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）
▲調部辦事主任檢察官林彥均。（圖／記者潘千詩攝，2022.08.03）

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