檢察官辦案大小事　「紫袍下的故事」今上架Podcast

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對於司法精神鑑定之重要課題，則邀請該專業領域之台大醫院從業人員；節目中亦不乏找來一般民眾較為陌生的業務單位，分享處理特殊類型案件之經驗，比如法務部法醫研究所就「兒虐防治」主題、內政部警政署保安警察第七總隊就「環保案件」類型，講述過往實務經驗，更與跨領域之媒體工作者結合，達到相輔相成之教育目的。
法務部長蔡清祥說，法制司上次推出Podcast的節目，叫「人權搜查客」，因為推出後效果很好，第一集是前副總統陳建仁來談防疫人權的問題，當時大家很重視疫情的發展，同時要兼顧保護人權；後來又談老人福利，也邀請Youtuber網紅「萬秀洗衣店」老闆當來賓，推出後很受年輕人歡迎，因此綜合規劃司與檢察司合作，邀請小曼繼續主持，推出「紫袍下的故事」。
蔡清祥表示，檢察官的法袍是鑲著紫紅色，代表熱情、追求公平與正義，所以檢察官穿著紫紅色的法袍到法庭執行職務，Podcast的每個議題都會邀請辦過相類似案件的檢察官獻聲說法，再結合該議題的專家，希望未來還能結合影像上Youtube頻道，會有相乘效果。
今天首播後，其餘集數將於每隔週三上線，公務人員可透過「e等公務園+學習平臺」選讀本課程，掌握新知外還可登載學習時數，一舉數得不容錯過！