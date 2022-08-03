劉子銓下18歲禁愛令　爆趙小僑女兒「個性不好搞」

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劉子銓這段時間跟妹妹視訊，發現妹妹脾氣像到爸媽，「她現在用哭表達情緒，個性長出來了，喝奶會叫到你服務她為止，我爸跟我媽生下來的小孩應該不好搞喔，兩個個性都比較急。」不過劉子銓的歌聲對妹妹很受用，原本哭鬧的妹妹聽到劉子銓唱歌就熟睡，10日妹妹就從月子中心回家，劉子銓說：「我爸媽滿會推卸責任的，從我學會開車之後就開始當爸媽司機，他們已經交代我要好好帶妹妹，我發現我爸每隔4個小時起來餵奶，整個晚上沒睡覺，那不是累死了？我也想被叫起來幫忙餵奶。」
聶雲前陣子送17歲大兒子去美國洛杉磯念書，他透露兒子精通數字，大學想念商學院經濟相關科系，「兒子說捨不得太太走，突然我的魅力銳減，好像我的捨不得沒有意義，老婆會待在那邊陪他一段時間。」這是聶雲跟太太分開最久的一次，11月的50歲生日應該是自己和年紀小的一對兒女一起過，「老天爺滿幫忙的，七夕、父親節、我的生日都在工作，連喘氣機會都沒有，行程看起來很爆炸。」
女主角藍紫綾因為跟每位男主角都有對手戲，加上總演出場次將超過50場，算起來光是舞台上吻戲就有上百次， 導演要求男主角在舞台上表現出對於女主角的幻想，蔡松廷表示剛開始排練時真是有點放不開，不過戲越排越多後，就越覺得這樣的表演手法很有趣：「相信觀眾看劇時，會覺得幽默有共鳴。」藍紫綾一開場就有洗澡戲，運用舞台燈光及道具瞬間變化，表現出女主角的內心渴望。《夢幻愛程》9月23日至11月13日在松山文創園區多功能展演廳上演，8月5日中午12點正式售票。