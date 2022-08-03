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劉子銓下18歲禁愛令　爆趙小僑女兒「個性不好搞」

▲藍紫綾（左）、劉子銓迸發清純初戀感。（圖／華文音樂劇提供）
▲藍紫綾（左）、劉子銓迸發清純初戀感。（圖／華文音樂劇提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-03 17:01:002022-08-03 17:49:13

聶雲、劉子銓、蔡松廷、藍紫綾今（3）日出席外百老匯音樂劇《夢幻愛程》記者會，劉子銓現場彩排不扭捏，和藍紫綾直接吻下去，「導演就說直接親，我剛剛還吃到蒜頭。」蔡松廷遺憾喊：「紫綾初吻已經被子銓奪走。」劇中呈現15歲純純的愛，戲外劉子銓卻「妹控」上身，對妹妹「典典寶寶」下禁愛令，「篩選男友這件事，我爸一定交給我，18歲以後再說。」

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劉子銓說從妹妹在趙小僑肚子裡時，就有責任感要照顧她、陪她長大。劉子銓上月隔著玻璃在保溫箱看到出生的妹妹，「她眼睛的縫很長，我好奇打開會多大，一張眼看我的時候，有種小生命在觀察世界的樣子，很感動。」妹妹像是劉子銓小時候翻版，兩張照片擺在一起根本分不清誰是誰，他笑說：「很多人說像我生的，她隔了一段時間臉變長變尖，現在很漂亮，沒有跟我一樣方臉。」

劉子銓這段時間跟妹妹視訊，發現妹妹脾氣像到爸媽，「她現在用哭表達情緒，個性長出來了，喝奶會叫到你服務她為止，我爸跟我媽生下來的小孩應該不好搞喔，兩個個性都比較急。」不過劉子銓的歌聲對妹妹很受用，原本哭鬧的妹妹聽到劉子銓唱歌就熟睡，10日妹妹就從月子中心回家，劉子銓說：「我爸媽滿會推卸責任的，從我學會開車之後就開始當爸媽司機，他們已經交代我要好好帶妹妹，我發現我爸每隔4個小時起來餵奶，整個晚上沒睡覺，那不是累死了？我也想被叫起來幫忙餵奶。」

▲聶雲挑戰60場馬拉松式演出。（圖／華文音樂劇提供）
▲聶雲挑戰60場馬拉松式演出。（圖／華文音樂劇提供）
聶雲前陣子送17歲大兒子去美國洛杉磯念書，他透露兒子精通數字，大學想念商學院經濟相關科系，「兒子說捨不得太太走，突然我的魅力銳減，好像我的捨不得沒有意義，老婆會待在那邊陪他一段時間。」這是聶雲跟太太分開最久的一次，11月的50歲生日應該是自己和年紀小的一對兒女一起過，「老天爺滿幫忙的，七夕、父親節、我的生日都在工作，連喘氣機會都沒有，行程看起來很爆炸。」

▲左起蔡松廷、聶雲、藍紫綾、劉子銓英語演出音樂劇。（圖／華文音樂劇提供）
▲左起蔡松廷、聶雲、藍紫綾、劉子銓英語演出音樂劇。（圖／華文音樂劇提供）
女主角藍紫綾因為跟每位男主角都有對手戲，加上總演出場次將超過50場，算起來光是舞台上吻戲就有上百次， 導演要求男主角在舞台上表現出對於女主角的幻想，蔡松廷表示剛開始排練時真是有點放不開，不過戲越排越多後，就越覺得這樣的表演手法很有趣：「相信觀眾看劇時，會覺得幽默有共鳴。」藍紫綾一開場就有洗澡戲，運用舞台燈光及道具瞬間變化，表現出女主角的內心渴望。《夢幻愛程》9月23日至11月13日在松山文創園區多功能展演廳上演，8月5日中午12點正式售票。

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