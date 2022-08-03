裴洛西粉色套裝吸睛 顏若芳揪秀穿搭、盼現政治新女力
美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚率團訪台，一襲粉色套裝搭配珍珠項鍊，腳踩白色細跟高跟鞋，亮麗穿搭受到關注與讚嘆。為展現對裴洛西的敬意和歡迎，民進黨台北市議員參選人顏若芳今（3）日號召同為北市議員參選人的林延鳳、新北市議員參選人黃淑君、桃園市議員參選人李柏瑟、新竹市議員李妍慧一同穿上套裝熱烈歡迎裴洛西來台，並希望能藉由俐落的西裝套裝，來展現台灣的政治新女力。
裴洛西昨晚率團訪台，一襲粉色套裝搭配珍珠項鍊，腳踩白色細跟高跟鞋，亮麗穿搭受到關注與讚嘆。今日上午，裴洛西赴總統府與總統蔡英文會面時，則穿上米白色套裝，搭配天藍色背心與鞋子，顯現高雅脫俗的氣質，時尚穿搭再度受到關注，也吹起一股模仿風潮。
顏若芳與林延鳳、黃淑君、李柏瑟、李妍慧等人一同穿上套裝，其中顏若芳與黃淑君更以粉色造型亮相，向裴洛西「致敬」，並希望能藉由俐落的西裝套裝，來展現台灣的政治新女力。
另外，顏若芳也表示，裴洛西訪台，中共在對岸叫囂打壓台灣經濟、對台灣人文攻武嚇，中國國民黨卻遲遲無法選擇是要支持「民主」還是「極權」，放任黨內同志為虎作帳、幫中共打心理戰，還敢聲稱自己親美，真的是笑死。
顏若芳說，蔣萬安身為台灣首都市長參選人，不僅無法有效管理自己的競選團隊，黨內的叔叔阿姨叫囂，蔣萬安也只會當個乖寶寶好好聽話，根本就是毫無核心價值的國民黨乖寶寶，連自己的競選團隊都管不住，又憑什麼來管台北市？