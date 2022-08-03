中國再禁台3類農產品　陳吉仲「射4箭搶救」又祭農遊券

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，陳吉仲今緊急取消下午赴台南與農民座談行程，回農委會召開記者會說明，強調農委會會百分之百照顧農漁民，這是總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌的要求，絕對不會讓農漁民受到影響。
陳吉仲說明，今早8時收到中國暫停柑橘類等農產品進口，他怒批，「這在國際貿易是創歷史，從來沒有國家這樣執行」，中國以多次檢出介殼蟲為由暫停貿易，通常若有介殼蟲，只要薰蒸後就能進口，但中國卻全面暫停輸入，「這是全世界農產貿易絕無僅有的方式」。
針對台灣柑橘類鮮果實輸中國，陳吉仲指出，只要中方通報有違規事宜，台灣都會立刻回應，例如去年10月29日葡萄柚有介殼蟲、文旦農藥超標，當天台灣就已回覆中國請依國際標準提供介殼蟲照、鑑定報告、數量及比例等，直到昨天台灣柑橘類也都持續輸中，並未再接獲中方不合格通知。
至於中國禁止白帶魚與竹筴魚原因則為包裝檢出新冠病毒陽性，「這更值得大家去檢討了」，陳吉仲提到，中國6月禁止我方石斑魚輸入，6月下旬連續針對水產品包裝檢出病毒暫停輸入，「這在全世界都無這樣科學證據，並用此方式阻礙農產品進口」。陳吉仲也透露，當時前衛福部長陳時中曾致電自己，告知食藥署至出口廠商採檢皆為陰性，然今天台灣還是收到暫停出口通知，喊話中方若願意讓台灣提供資訊，台灣很樂意提供資訊說明。
根據農委會統計，台灣110年柑橘產業中，柚子產量為7萬1202公噸，出口量7062公噸，約有68%、4821公噸至中國，陳吉仲坦言，尤其文旦這個月將開始採收，要立即因應，至於現在也在採收期的檸檬，目前檸檬家鄉、九如農會總幹事說產業一切正常，供不應求，價格非常好。
中國片面暫停台灣柑橘類水果進口後，陳吉仲推估，我國文旦受影響約5000公噸，其他柑橘，如椪柑、茂谷柑、檸檬、葡萄柚等品項，推估受影響約3000公噸，合計8000公噸，另冰鮮白帶魚與冷凍竹筴魚則分別為5500公噸、1000公噸。
陳吉仲也祭出4大措施因應，包含外銷、內銷、融資貸款、國際貿易手段。首先在外銷方面，文旦、柑橘類、白帶魚、竹筴魚外銷目標分別為1000公噸、600公噸、300公噸、100公噸，並提高海外拓銷獎勵金與銷售業績獎勵金，還要開拓新興市場，降低對單一市場依賴。
在內銷與加工方面，陳吉仲表示，文旦柚目標為4000公噸，分為2500公噸內銷與1500公噸多元加工；檸檬、茂谷柑、椪柑、葡萄柚、柳橙等其他柑橘類2500公噸，分為500公噸內銷與2000公噸多元加工；白帶魚、竹筴魚內銷1600公噸、多元加工利用3000公噸等。
另陳吉仲提醒，農委會也提供5種週轉金貸款，包含輔導農糧業經營貸款、輔導漁業經營貸款、青壯年農民從農貸款、農民經營及產銷班貸款與農企業貸款，提供給提供受暫停柑橘類及白帶魚等進口影響農漁民申請，讓農漁民有喘息空間。
先前中國曾就已經暫停台灣鳳梨、釋迦及蓮霧等水果輸入，陳吉仲強調，台灣自2021年11月起，已於WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出3次特定貿易關切，並持續透過兩岸協議平台溝通，但都未獲中方善意回應，這次中方措施明顯違反WTO規定，將與相關部會研商因應作法，也不排除於訴諸WTO爭端解決機制爭取台灣權益。
陳吉仲也提到，8月8日起將於農產嘉年華、鱻魚購及漁業嘉年華等訂購平台設立專區，凡是在農漁會、農良直賣所及相關訂購平台或通路選購相關產品之民眾，消費滿600元就有機會抽中200元農遊券，共有30萬份中獎機會，被問及將實行至何時，陳吉仲回應預估會持續至今年底或是明年1至2月，詳細規劃將於下週公布，希望消費者能夠力挺，不要讓農漁民因為無法歸咎於他們的因素受到影響。
回顧中國近2年來對台動作頻頻，在去（2021）年228連假時宣布隔月起禁止台灣鳳梨進口，又於中秋連假時宣布禁止釋迦與蓮霧進口，今年6月陳吉仲甫確診，又以石斑魚檢出禁藥禁止石斑魚進口，並以檢出包裝新冠肺炎病毒陽性為由，接連暫停白帶魚與竹筴魚進口一週，另澳門與香港也分別表示檢出台灣芒果新冠肺炎陽性銷毀共逾300公斤貨品。