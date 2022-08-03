女星神隱11年近況曝光！開房間只穿內衣 私下模樣全被拍
《踮起腳尖愛》原唱洪佩瑜等了11年，終於推出全新單曲《不在一起就不會分開》，她從2011年選秀《超級偶像》發跡，獲亞軍後推出單曲《踮起腳尖愛》。事實上洪佩瑜沒有急著發片，但始終在她熱愛的表演舞台上耕耘，無論是音樂劇、舞蹈、舞台劇都有參與演出，前幾年還前往日本打工體驗生活，這10年來原唱者的她對這首歌有特殊情感，覺得這首歌是當時那個人生階段的一個禮物，但現場演唱次數卻不到十根手指頭。
歌唱比賽結束後，洪佩瑜坦言經歷一段不小的心裡撞牆期，甚至曾經對音樂與唱歌「斷片」2、3年，那期間她忘記了唱歌的開心、也幾乎沒有音樂的陪伴，直到某天媽媽騎著摩托車載她時，忽然問了一句「妳怎麼都沒唱歌了」才頓時喚醒她，後來再度從劇場開始，重新慢慢拾回那個愛唱歌享受音樂的自己。回想起那段時光，她透露：「那時候對於台下觀眾關注眼神的懼怕，淹沒了我對唱歌的喜愛，一直到在劇場演出才漸漸找回自己舒服的方式，與對表演的熱情。」
這次推出新歌《不在一起就不會分開》，特別為這首歌獻出2個第一次，包含第一次拍單曲封面就裸背，與第一次拍 MV就開房間，為了呈現歌曲意象，團隊間針對封面做了許多討論，最後洪佩瑜大膽提出僅穿內衣入鏡拍攝，她健康看待此事：「我認為身體只是個容器、是中性的，不同衣服、洋裝，內衣是最接近身體的一層，更能接近自己、傳達訊息。」