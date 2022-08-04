卞慶華「爽當腿控」曝情人節穿搭 自嘲曾頂鳥巢NG頭約會
節目《女人我最大》自開播以來傳授觀眾美妝、保養知識於今年邁入20年，今年加入助理主持徐凱希、卞慶華，特別在七夕情人節分享約會裝扮，徐凱希表示：「約會特別注重穿著衣服，讓自己舒適又不失漂亮。」而卞慶華透露髮型是一個男人的生命，千萬不能沒有打點它（指頭髮），問起卞慶華情人節女生怎樣的裝扮可以最吸引人，他自曝自己是「腿控」，笑說：「只要有露腿就很OK。」
至於如何度過七夕情人節，卞慶華說自己是會過節的人，過去曾在情人節當天親自下廚煮飯或預訂特別的餐廳慶祝，而徐凱希透露常常都是看到社群大家分享，才意會到當天是情人節，而今年也會在工作中度過，笑說：「天天都是情人節」。卞慶華聊起最印象深刻的過節經驗，有一次在武陵農場露營慶祝，2人一起搭帳篷、整理裝備、烹調食物、再來一點小酒：「靜靜的享受山裡的寂靜，滿浪漫的」。
談起七夕約會計畫，最在意自己什麼妝容打扮，卞慶華透露自己最在意的是髮型，男生的妝可以簡單畫個眉毛即可，「但髮型是一個男人的生命，對的髮型會讓你上天堂，不對的髮型會讓你看起來既邋遢又沒精神。」強調就算穿搭跟化妝都完美，也會讓自己看起來怎樣都不對，「曾有一次運動完就去約會，整個頭髮像是鳥巢非常NG，整個自信心都打折。」