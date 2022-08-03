中市海線鐵路高架化　議員怒批市府打假球

台中市議會今 (3) 日進行鐵路高架相關配套政策專案報告，議員施志昌怒批市府海線鐵路部分高架化打假球，都推說經費龐大，實際上就是把資源都放在市區，大甲民生地下道要填平遙遙無期。

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施志昌表示，幾乎每個會期他都在質詢海線雙軌與部分高架，民生地下道的問題也講了三四次，除了一般交通堵塞的問題，還有淹水、交通意外頻傳等等，但這問題始終無法解決。

施志昌指出，在盧秀燕當市長這三年多，中央接手談文到追分雙軌化的部分，桃園鐵路地下化今年動工，宜蘭鐵路高架化兩年後就要開工，彰化鐵路高架化進入綜合規劃，盧市府除了跟中央吵架要全額出錢毫無進度，對海線人情何以堪？大甲火車站周遭是大甲進出的第一門戶，但鐵路阻礙了區域的發展。

專案報告內容中，豐原、潭子甚至是忠明南路，過去因鐵路分割的地下道，都開始或是已經填平，未來會有很多發展上的好處，但因為海線鐵路沒有高架，這些好處在海線都看不到。

施志昌表示，現在中央要自己做海線雙軌化，要做也是 10 年的時間，不能等雙軌化做完才說要做高架化。盧市府在海線鐵路部分高架化上，在他的感受就是持續打假球打四年，都對外說經費龐大要中央全額補助，實際上就是把資源都投入在市區，才造成到現在海線鐵路部分高架化一點進度都沒有，民生地下道要填平也遙遙無期。

市府交通局長葉昭甫表示，過去幾年市府不斷修正報告希望中央可以核定，但總被退件、要求再修改，就連交通部自己辦理的海線雙軌計畫也尚未通過審查；希望中央審查標準一致。

交通局說，海線鐵路雙軌暨部分高架化為山海環線可行性研究計畫一環，市長盧秀燕上任後依循前市長林佳龍時期方案持續向交通部爭取中，目前正依交通部今年 6 月 6 日書面意見進行報告修正，將儘速再提報審查，並持續配合交通部審議作業，爭取中央加速核定。