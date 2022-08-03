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內幕／「高衣Q」裴洛西行程透明　中國軍演「帳先記著」

▲裴洛西來訪，為台美關係開創新局。（圖／總統府提供）
▲裴洛西來訪，為台美關係開創新局。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-03 17:54:442022-08-03 18:25:04

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團昨日抵台，今（3）日傍晚離台、前往韓國。裴洛西訪台行程被認為有高度意義，涉外人士表示，此次訪台層級高，且沒有以個人身分，行程「透明度高」更是前所未見，這就是美國給予台灣的最大支持；而中國的挑釁軍演形同把第一島鍊以西的印太區域都當成內海，並與全球經濟為敵，美日等大國不會視而不見，「只是時候未到，帳先記著」。

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▲（圖／總統府提供）
▲裴洛西今日於總統府與蔡英文晤談，並共同回應媒體提問。（圖／總統府提供）
裴洛西今日上午先後赴AIT、立法院，10時36分左右赴總統府會晤總統蔡英文，接著再赴台北賓館出席國宴，並前往白色恐怖景美紀念園區與人權人士會面後，傍晚離台。

此次裴洛西訪台可說有多項重大的意義。國安人士透露，裴洛西此次訪台沒有以個人身分，且有多個行程，雖然沒有全部開放採訪，但已近乎形同「半公開」，訪團「層級高、透明度高」是前所未見，這代表「民主美國」給「民主台灣」的最大支持。

該人士透露，尤其相當挺台的日本前首相安倍晉三上個月意外離世，亞洲民主同盟確有動盪，裴洛西此時來訪，也可視為用實際行動幫台灣「補血」。

外交人士則強調，裴洛西此次來台，是在美中領導人拜登、習近平剛通完電話之後，想當然爾，習近平當然試圖阻止裴洛西來台，美方想必也會有壓力；但拜登政府與裴洛西挺住壓力，強勢壓過習近平，除了是2國的競爭外，更是給予台灣最直接的支持，「美國挺台可說不演了，台灣還要怕什麼？」

另名外交人士痛批，中國爆氣宣布在台灣周邊6個海域軍演，但這些區域可說是全球最繁忙的國際航道，中國在這些地區軍演，根本就是跟所有國家的經濟與繁榮作對，國際社會預料會有制裁。

該人士也說，更離譜的是，這也代表中國不止企圖把台海當成內海，更形同把第一島鍊以西的印太區域都當成內海，美日等軍事大國不可能視而不見，「只是時候未到，帳先記著」。

另外，裴洛西下機的亮粉紅色套裝，以及今日的白藍色系穿搭，各界都讚譽有加。據了解，裴洛西抵台之前，就收到蔡英文要頒贈「大綬卿雲勳章」的訊息以及相關細節資料，因此充分瞭解勳章的顏色與意義，特別提前準備適合的服裝配。

▲美國眾議院議長裴洛西訪台以一身淺粉色西裝步下專機。（外交部提供）
▲裴洛西抵台時，身穿亮粉紅色西裝步下專機，相當吸睛。（圖／外交部提供）
涉外人士透露，「服裝外交」本就是政治攻防中很重要的基礎功課，裴洛西穿上與勳章搭配得宜的服飾，除了讓外界感受到她的「高衣Q」外，也充分瞭解其對我國的重視，要讓蔡英文及所有台灣人民都能感受到她的體貼。

該人士也說，蔡英文如到國外訪問、授勳，府方幕僚也都會在事先獲得相關資訊，也會瞭解其在當地象徵的重大意義，這都是外交溝通管道順暢下的慣例。

黨政人士則表示，以往在外交重大場合，為了精確表達，蔡英文幾乎都是以中文發言，並透過外交體系的翻譯官傳遞；不過今日，蔡英文在與裴洛西會面時的公開談話，罕見地以英文引言，後續的媒體提問也以全英文進行，「除了要讓裴洛西感受到我國對其的重視外，蔡英文也更要展現出台灣作為民主夥伴一員的緊密合作關係」。

綠營人士也說，今日跟美方代表團在立法院的閉門會談中有提到，這次訪問不是「來或不來」的選擇，而是「專制與民主的選擇」，裴洛西做出了選擇來訪台灣，就是民主陣營團結的最好見證，而台灣是民主世界的「當然成員」。

▲美國眾議院議長裴洛西參訪立院。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.03）
▲裴洛西參訪立法院。（圖／記者葉政勳攝，2022.08.03）
▲蔡英文與裴洛西（圖／總統府提供）
▲裴洛西在孫曉雅陪同下，與蔡英文、賴清德等人會面。（圖／總統府提供）

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