2NE1隊長CL要來台灣！時間、地點曝光 濕身性感熱舞寵粉
「S2O Taiwan潑水音樂祭」今（3）日重磅宣布「韓流舞曲天后」2NE1隊長CL （李彩麟）擔任表演嘉賓，也是睽違5年再度來台。最近她才在南韓釜山一場音樂節舞台上示範「史上最性感的濕身熱舞表演」，在現場潑水濕遍全身之後，性感撫遍全身、跪在舞台上甩著濕髮熱舞，台下觀眾也脫掉衣服一起濕身狂歡，全場氣氛HIGH到最高點。
出身南韓團體2NE1的CL，近年來演藝重心移往美國，持續釋出新單曲，她的穿搭及音樂都擁有強烈的獨特風格，曾經連續兩年獲選為《時代》雜誌（TIMES）前100名世界上最具影響力的人物。除了兩度隨著2NE1來台，CL單飛後也時常來台表演，她上一次來台是2017年，更公開表示「計畫在台灣開演唱會」，如今相隔5年未見到台灣歌迷，她一接受主辦單位的邀請，欣然答應來台表演。喜愛台灣的她時常關注台灣的動向，曾在2019年台灣同婚專法於立法院三讀通過時，在IG公開發文「YESSS！」力挺，她一直念念不忘台灣美食及熱情歌迷，尤其特別鍾愛台灣水果，也期待此次有機會在台灣觀光。
今年S2O Taiwan表演陣容堅強，集結多位國際級巨星來台，包括「印度鬼才」KSHMR（百大DJ第11名）、與天后蔡依林合作《Stars Align》的R3hab（百大DJ第12名） ；主打嘻哈音樂的「Money Bunny」舞台，重金邀請洗腦金曲《Gucci Gang》走紅全球的饒舌鬼才Lil Pump來台壓軸演出，還有「大馬創作鬼才」黃明志、「敢說敢做」的謝和弦R-chord，以及「新世代饒舌炸藥雙人組」Asiaboy禁藥王& Lizi栗子與「南台灣饒舌新勢力」潮州土狗登台表演。