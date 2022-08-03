中國禁令一波波！商總喊話政府提出配套措施

我是廣告 請繼續往下閱讀
許舒博說明，此次兩岸問題，傷害最大的就是台灣食品業、食品加工業，甚至是農漁產業。根據農委會統計，台灣去年生鮮的「其他柑橘類」共外銷2886公噸，其中外銷至中國大陸達2483公噸、外銷大陸比率達8成6；「白帶魚，生鮮或冷藏」去年外銷9146公噸、全部都外銷至大陸、外銷大陸比率近100％；「冷凍竹筴魚」去年外銷4226公噸，其中中國大陸占2161公噸、外銷大陸比率達5成。
目前仍看不到政府提出具體作為，以降低傷害，如加強外銷的推展，或是擴大通路。
許舒博以柑橘為例，屬於秋冬的水果，目前還未大量生產，農委會應於此時計劃性降低產量，如可推出「疏果計畫」，將品質不好的小果或落果，先收掉作成有機化肥，又如限制天然砂輸台，將影響台灣工程進度與原物料高漲，「尤其颱風季節即將到來，若屆時河川沖刷嚴重，政府又應如何解決？」
許舒博表示，除了貿易障礙，兩岸刻正陷入兵凶戰危之局勢，中國對台環島軍演，台灣國防部以不避戰回應，軍事上劍拔弩張，兩岸領導人一定要運用大智慧，儘快化解兩岸人民的焦慮與不安。
最後，他強調，台灣是以出口為導向的國家，大陸仍為台灣最大的出口市場和最大順差來源，兩岸應儘快恢復正常溝通與協商，讓兩岸經貿恢復過往穩定蓬勃發展，而有關目前因中國貿易阻礙受創的產業，政府也應儘速提出配套措施，協助產業度過難關。