COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國禁令一波波！商總喊話政府提出配套措施

▲對於大陸海關總署以及大陸商務部禁止台灣食品、水果等輸入中國，以及暫停天然砂對台灣出口，許舒博喊話政府提出配套措施，協助產業度過難關。（圖／NOWnews資料照）
▲對於大陸海關總署以及大陸商務部禁止台灣食品、水果等輸入中國，以及暫停天然砂對台灣出口，許舒博喊話政府提出配套措施，協助產業度過難關。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-03 17:49:54

繼大陸海關總署1日宣布禁止台灣一百多家食品廠產品進口，今（3）日大陸商務部發布公告，暫停天然砂對台灣地區出口，大陸海關總署也再次宣布，暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，全國商業總會理事長許舒博再次重申，不要讓兩岸政治上的問題繼續傷害廣大兩岸人民的情感，同時也喊話政府應提出配套措施，協助產業度過難關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於大陸海關總以及大陸商務部禁止台灣食品、水果等輸入大陸，以及暫停天然砂對台灣出口，許舒博表示，觀察兩岸貿易緊緊相依互補，可以分為兩個部分，一是中國需要台灣如製造業、高科技等，暫時不受影響；而台灣需要中國如公共建設、建築業需要的天然砂，以及仰賴出口外貿的台灣食品和農漁產品，大陸則禁止。

許舒博說明，此次兩岸問題，傷害最大的就是台灣食品業、食品加工業，甚至是農漁產業。根據農委會統計，台灣去年生鮮的「其他柑橘類」共外銷2886公噸，其中外銷至中國大陸達2483公噸、外銷大陸比率達8成6；「白帶魚，生鮮或冷藏」去年外銷9146公噸、全部都外銷至大陸、外銷大陸比率近100％；「冷凍竹筴魚」去年外銷4226公噸，其中中國大陸占2161公噸、外銷大陸比率達5成。

目前仍看不到政府提出具體作為，以降低傷害，如加強外銷的推展，或是擴大通路。

許舒博以柑橘為例，屬於秋冬的水果，目前還未大量生產，農委會應於此時計劃性降低產量，如可推出「疏果計畫」，將品質不好的小果或落果，先收掉作成有機化肥，又如限制天然砂輸台，將影響台灣工程進度與原物料高漲，「尤其颱風季節即將到來，若屆時河川沖刷嚴重，政府又應如何解決？」

許舒博表示，除了貿易障礙，兩岸刻正陷入兵凶戰危之局勢，中國對台環島軍演，台灣國防部以不避戰回應，軍事上劍拔弩張，兩岸領導人一定要運用大智慧，儘快化解兩岸人民的焦慮與不安。

最後，他強調，台灣是以出口為導向的國家，大陸仍為台灣最大的出口市場和最大順差來源，兩岸應儘快恢復正常溝通與協商，讓兩岸經貿恢復過往穩定蓬勃發展，而有關目前因中國貿易阻礙受創的產業，政府也應儘速提出配套措施，協助產業度過難關。

裴洛西擬訪台　商總許舒博：食品業與農漁民成無辜犧牲品

中國包圍台6海域軍演　漁業署：沿近海漁船正常作業

「裴洛西效應」引發金融市場動盪？央行總裁要大家放心

陸實彈演習恐影響能源　經部：國內天然氣供給無虞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀