裴洛西訪台如照妖鏡？吳思瑤揭蔣萬安、黃珊珊雙面人

但為了兩面討好而露出狐狸尾巴，倒是讓大家看得清清楚楚。
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吳思瑤表示，裴洛西率重量眾議員們來台，蔣萬安2度發文感謝與歡迎，但競選團隊「唯二副主委」卻背道而馳，費鴻泰批評人家像炸彈、賴士葆詛咒台灣「生靈塗炭民不聊生」。蔣萬安與團隊不同調，應該說清楚到底誰說了算！？
吳思瑤表示，黃珊珊也不遑多讓。看見中共為民主世界的團結而焦慮，共機在台海叫囂、宣布禁止台灣商品進口，黃珊珊今天說她「嚴正譴責」。但共機是今天才繞台嗎？當然不是，6月份共機繞台10天、7月截至26號就擾台18天。
吳思瑤表示，就在幾天前，柯文哲堅持違反議會決議硬辦雙城論壇，黃珊珊還為「老闆」柯文哲護航，硬拗是議會沒講清楚「共機持續擾台」的定義，怎麼突然今天，黃珊珊突然「秒懂」擾台的定義了？
吳思瑤說，台北是國家首都，是台灣面向國際的門面。想選首都市長，國家立場可不能曖曖昧昧，一邊要抱威權的大腿，一邊又想蹭民主的名聲。柯文哲說台灣應該「左右逢源」， 陳時中說這就是如同劈腿的行為，回應相當好。
吳思瑤表示，從蔣萬安、黃珊珊到柯文哲，是認同台灣還是擁抱中國？真面目或許難以判斷，但為了兩面討好而露出狐狸尾巴，倒是讓大家看得清清楚楚。