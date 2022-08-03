裴洛西訪台　學者：影響美中小、對台制裁恐延續到20大

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嚴震生認為，儘管中國不滿裴洛西訪台，這件事仍只是美中關係中的一個「小插曲」，美中關係仍會穩住，中國大陸不會對美國報復，但一定是對台灣施壓，「受害的是台灣，自己要承擔。」
嚴震生說，中國既然不願發生軍事衝突，就會繼續對台文攻武嚇，甚至加劇經濟制裁，到第三任之前可能都會持續，一直要等到習近平二十大後上任，可能才會比較趨緩。
政大國關中心兼任教授湯紹成認為，裴洛西有意訪台，是依照個人對於民主價值的支持，以及企圖轉移美國內部對於其夫婿可能涉及內線交易案的焦點，以及拉抬民主黨的聲勢，強化美國在國際上的地位，以及積極拉台抗中等，都是她執意訪台的重要原因。
但湯紹成認為，裴洛西訪台引發的衝突，中美都不會是輸家，輸家只有台灣，後果影響就是台灣生存空間堪憂。美國人執意玩火，執政黨不該為了自身的政黨利益配合裴洛西的畢業旅行演出，把台灣人民置於戰爭和危機之中。
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛則認為，裴洛西此次在中國強大壓力下堅持訪台，是替台美信任關係注入強心針。從美中關係來看，裴洛西訪台短期對美中合作有負面影響，但裴洛西將在11月美國期中選舉後卸任，當美國新眾院議長上台，就是中美重置關係契機，因此，裴洛西訪台對美中關係的負面衝擊效期頗短，但對台美關係的正面效應卻能延續較長時間。