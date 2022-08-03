日本COVID-19疫情延燒　單日增近25萬例再創新高

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日本47個都道府縣中，今天有逾半數的24道府縣新增確診病例數，分創當地單日新高紀錄。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3萬8940例確診病例，較上週三增加9900多例，創當地單日次高紀錄。
北海道今天新增6930例確診病例再創當地單日新高，至今累計病例數47萬3768例，包括2154例死亡病例。
兵庫縣今天新增1萬1201例確診病例再創當地新高紀錄，至今累計病例數63萬1592例，包括2338例死亡病例。
今天同樣再創當地單日新高紀錄的地方，包括長崎縣的2605例、三重縣的3658例、大分縣的2424例、岡山縣的2996例、香川縣的1715例、山形縣的1120例、福島縣的2063例、鳥取縣的851例等。
琉球新報報導，沖繩縣今天新增6180例確診，較上週三的4816例增加1364例，不僅是單日新增首逾6000例，也再度創下當地歷史新高紀錄。
沖繩縣至今累計病例37萬3840例，目前專責病床使用率高達88.2%，重症病床使用率降至37.1%。
日本全境最近一週每10萬人口平均新增1132.99人染疫，沖繩縣以2325.20人連續131天高居日本各地之冠；福岡縣以1626.43人次之、東京都以1618.56人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110803