大陸女星整鼻失敗遭男友罵醜 懊悔錯失《延禧攻略》角色
33歲大陸女星張檬，當年因為與任賢齊合作《誅仙》遊戲MV受到關注，後來又憑著演出電視劇《夏家三千金》走紅。製作人于正透露，當初張檬在他製片的《美人心計》飾演衛子夫，憑著一個鏡頭就紅了，但之後于正在張檬某年慶生會上，卻坐了一下就走了，原因竟是看到張檬整型後的鼻子，「因為我看到她的鼻子高聳入雲，特別可怕。」張檬整型失敗連帶也葬送了演藝生命，甚至因此錯過《延禧攻略》的「純妃」一角。
沈寂一段時間的張檬，之前在《我就是演員》節目上大方的回應自己整型的事，並表示這也是她最後悔的事，而整型的原因卻有點讓人瞠目結舌，僅僅是因為被網友酸不夠漂亮，以及當時的男友說她醜。
雖然女為悅己者容，張檬想變得更美也無可厚非，卻因為「一味追高」鼻子。導致整型失敗，于正形容她的鼻子「高聳入雲、特別可怕」，張檬也因此失去《延禧攻略》的「純妃」一角，她透露最後一次拍戲是2017年底，之後再也接不到戲，後來張檬表示已將鼻子中的假體取出，要告別過去重新開始。
若談面相學，鼻子是主事業，代表一個人一生的運勢，高挺的鼻樑表示一生順利、事業有成，鼻頭圓潤、 豐厚的鼻翼，能招福納財。醫美診所院長邱浚彥透露，自體肋骨隆鼻目前很夯，不過他建議還是要給專業醫師評估，術前做好功課、術後應照護好傷口。