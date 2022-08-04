房市／台北東區都更大翻身！多案成「200萬俱樂部社區」
根據最新實價揭露資料顯示，台北市東區都更案又出現每坪200萬俱樂部的社區，原東區知名的「共和大廈」社區，經都更改建為「耑序」豪宅案後，實價最新出現四筆高樓層每坪210~219萬元的實價紀錄，東區還有「元大栢悅」、「富邦藝樹」等案，再加上正義國宅改建的台北之星案，東區的兩百萬都更豪宅案越來越普遍。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，東區近年的都更案基地面積都有一定規模，原本地段條件就很優越，大面積的基地開發可以規劃條件更好的房子，因此推案後高樓層的景觀戶，有些可以出現每坪200萬元的高價，由於東區幾乎沒有甚麼素地可以開發，所幸給予高度容積獎勵的危老與都更政策都有助於改建整合，許多案子也都是透過參與都更或危老慢慢整合而來，東區目前的推案也以小豪宅與豪宅兩者居多。
根據實價紀錄顯示，「耑序」目前揭露的實價中，有四戶17樓以上的交易紀錄，高價的戶別因為具備較佳的景觀視野，單價也在每坪210~219萬元，總價約落在1.8~2.1億元左右，至於低樓層8樓的戶別，則揭露成交單價每坪185萬元，與高樓層有段價差。
目前東區出現每坪200萬元都更案的個案，包括有「耑序」、「元大栢悅」、「敦南御所」、「富邦藝樹」、與未來的「DIAMOND」案等，東區每坪兩百萬的都更案數量越來越多。