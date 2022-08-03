裴洛西離台！韓國總統卻「請假中」 預計落地不見尹錫悅
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行在接連前往新加坡、馬來西亞與台灣並會見總統蔡英文之後，即將前往東北亞的日本與韓國，不過根據裴洛西的行程來看，訪韓期間她將與韓國國會議長金振杓會晤，並沒有安排和正在休假的總統尹錫悅見面，就連韓國外交部長也因為出席東協外長會議而未能安排會面。
美國政壇「第三把交椅」裴洛西今（3）日結束訪台後，亞洲行的下一站是韓國。不過裴洛西訪韓期間，正逢現任總統尹錫悅的「休假期」，因此預計不會和尹錫悅安排會面，而是與同為國會議長的金振杓會晤。韓國總統辦公室今指出，由於尹錫悅自本月1日起連休5天假，裴洛西造訪期間正好休假中，因此雙方並不會見面。
不過韓國總統辦公室也提到，雙方認為透過對話與合作維護區域安全相當重要，因此會在此前提下與有關國家保持溝通；由於韓國既是美國在東北亞地區之盟友，同時也是中國重要合作夥伴，外界猜測韓國政壇應是不願「過度親美」導致中國報復，因此以國會領袖會面國會領袖的安排接待裴洛西，與台灣態度略顯不同。
事實上，裴洛西在今年四月所公布的行程中，就提到這趟亞洲行原先就打算訪韓，而後傳出將取消前往韓國轉至台灣的消息，引發國際關注，直到7月31日正式公布行程，才選定造訪新加坡、馬來西亞、日本、韓國。裴洛西造訪完韓國後預計將前往日本，並在5日與日本首相岸田文雄舉行會談。