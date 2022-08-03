裴洛西會面人權人士　楊憲宏：她鼓勵李明哲應站出來發聲

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吾爾開希在與裴洛西會面後，也出面接受媒體訪問，他表示，裴洛西和他們進行了非常熱烈、也很深入的討論。「短短的時間之內談到的議題包括維吾爾、香港，以及中國的民主運動等等，其中維吾爾議題佔了相當長的時間。」吾爾開希表示，他和裴洛西之間，共同的語言是自由、民主、人權，台灣人民吸入和呼出的，都是自由，「我們知道因為我們是，這份自由是我們爭取來的，所以我們會冒死而捍衛這份自由。」
林榮基在受訪時則指出，最近英國政府公告了一個BNO簽證計劃，香港人的父母只要有一方有BNO資格，就允許1997年後出生的年輕人可以移民英國。「但問題就出在這，只要是25歲以上的年輕人，或者父母沒有BNO的年輕人，就沒辦法移民。」林榮基說，他身為一個香港人相當關注這個議題，所以當面向裴洛西反應，希望美國政府可以伸出援手，幫助這些年輕人。
楊憲宏則在受訪時指出，原本四月裴洛西就要參訪台灣，但因為當時適逢李明哲即將被釋放的前夕，若此時來台恐怕會影響李明哲釋放的情況，因此選擇取消整個行程。楊憲宏也透露，今日的會面過程中，裴洛西花了很多的時間與李明哲夫婦聊家常，也希望他們能夠有機會到美國，裴洛西也鼓勵李明哲必須站出來，並強調「被中共關過的人，不可以就此消聲匿跡，要一直為其他被關押的人說話，這才是位於人權的堅持。」
至於李明哲夫妻在會面結束後，面對媒體詢問僅簡單表示，今天主要是來感謝裴洛西議長，在這五年來對於他的救援。至於針對其他相關內容，李明哲則強調交由主辦單位發言，並未多加評論。