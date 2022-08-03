足球／國小足球訓練教科書 作者形容:「水深火熱」

中華民國足球協會今日舉行「國小足球訓練教科書」媒體分享會邀請主筆者台中藍鯨呂桂花教練及女足國家代表隊顏士凱總教練等作者群分享執筆心得，本次分享會中教育部體育署呂宏進主任秘書也到場對本書的付梓表示祝賀。
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另外，作者群之一亦為亞足聯B級教練講師的女足國家代表隊顏士凱教練，也分享其實國內教練都有不錯的想法與經歷，這次能透過這次的機會整合大家的想法跟資源，並借鏡日本在發展足球過程中也有製作這類的書籍，透過資源整合與分析讓國內教練或足球培育者能有一個基礎參考，期待能以本書為基礎，再發展出屬於台灣的足球風格。
而本書作者群中目前為女足國家隊助理教練的李彥廷與台中藍鯨守門員教練張博翔兩位年經教練，在回顧本書的完成過程時，都用了水深火熱來形容當時的心情，如同前面呂老師所述，教案不難，但要如何提供拿到這本書的對象實質的幫助才是最大的考驗，而過程中透過數不清的實際演練，不斷退回修正只為讓成品更好的過程，如何確立出一套對於國內足球育成年齡循序漸進的教法，最終能克服這些挑戰得以完成這本教科書對他們而言是最寶貴的經驗。
最後，中華民國足球協會感謝教育部體育署的支持得以出版「國小足球訓練教科書」，本書除了未來將會成為官方足球教練講習的基本手冊以外，同時亦規劃於九月底前投入通路販售，讓更多足球培育者做為教學時的參考工具書，相關販售訊息屆時將會透過官網與註冊系統，向所有的足球人們報告相關的購買消息。