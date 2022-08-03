足球／國小足球訓練教科書 作者形容:「水深火熱」

中華民國足球協會今日舉行「國小足球訓練教科書」媒體分享會邀請主筆者台中藍鯨呂桂花教練及女足國家代表隊顏士凱總教練等作者群分享執筆心得，本次分享會中教育部體育署呂宏進主任秘書也到場對本書的付梓表示祝賀。





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