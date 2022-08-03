裴洛西前腳剛走！中國72小時軍演就來 有意跨越海峽中線
美國眾議院長裴洛西訪台引發中國強烈不滿，共軍更宣布將於4日12時起至7日12時進行整整72小時的軍事演習，中國官媒更提到這次聯合軍事行動是針對美國和台灣當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措，預計將進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演訓，更有意挑戰美軍所劃設的海峽中線限制。
美國眾議院議長裴洛西來台造成台海緊張局勢，國軍為此宣布於8月2日上午起至8月4日中午止，進入為期3天的專案「強化戰備整備指導期」，而根據中國官媒《新華社》消息指出，解放軍則刻意選在8月4日中午開始演習，預計將在台灣周邊6個海空區域進行各型飛彈與火箭試射。
據了解，解放軍將於台灣東部海空域進行「各型飛彈試射」、於台灣西部西北部丶海峽中線區進行「長程火力實彈射擊」包含長程火砲與長程火箭彈，演習範圍超越美軍當年劃設的海峽中線，意味著中方有意挑戰美國立場，大有以武力改變台海現狀的企圖。
解放軍東部戰區副參謀長顧中則指出，這次聯合軍事行動，是針對美和台當局在台灣問題上的危險舉動所採取的必要舉措。戰區組織多軍兵種部隊成體系、全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精密導引武器實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態準備。