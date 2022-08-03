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媽回家見愛貓變「皮卡丘」！進廚房拳頭硬了：清蒸還紅燒

▲國外一名女子回家時，驚見家裡出現一隻「皮卡丘」！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲國外一名女子回家時，驚見家裡出現一隻「皮卡丘」！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）

編輯中心/綜合報導

2022-08-03 20:51:18

看來要發射十萬伏特的，應該是飼主了！家裡有毛小孩的飼主應該都知道，家中物品應該都要收好，以免牠們搞破壞甚至發生危險。國外就有一名飼主這天回家時，突然發現家裡有一隻「行走的皮卡丘」，而罪魁禍首就是牠自己！

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國外一名網友在臉書社團《Kelakuan Kucing : cat lover》分享了一段影片，只見一名女子回到家裡，就看見地上出現一隻金黃色的「皮卡丘」，但是仔細觀察牠竟然是自家的愛貓，不知為何原本一身的白毛，全從頭到尾全變成金黃色，還喵喵叫地看著自己。女飼主驚覺不對，走進廚房發現地板上四處散落著黃色粉末，這才發現原來愛貓趁自已不在家時，將料理用的「薑黃粉」咬破、灑了一地！

▲女飼主發現自家愛貓竟然變成金黃色！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲女飼主發現自家愛貓竟然變成金黃色！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓：馬麻～你看偶的新造型是不是很帥氣啊？（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓：馬麻～你看偶的新造型是不是很帥氣啊？（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
貓咪這時聽見奴才忍不住大吼，驚覺事情大條了，趕緊跳到窗邊想要逃跑，卻不得其門而「出」，還是被奴才狠狠罵了一頓，只能背對她假裝沒看見，但還是被馬麻抓下來，一倒地才發現，原來牠除了背上都是薑黃粉，連肚子也都染出一身金毛！

▲飼主走進廚房，發現原來是愛貓把料理用的薑黃粉咬破，不僅灑了一地，還把自己也染毛了！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲飼主走進廚房，發現原來是愛貓把料理用的薑黃粉咬破，不僅灑了一地，還把自己也染毛了！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓咪聽見奴才崩潰的叫聲，趕緊跑到窗邊想要逃跑，卻發現窗戶是關著的……（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓咪聽見奴才崩潰的叫聲，趕緊跑到窗邊想要逃跑，卻發現窗戶是關著的……（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓：偶……這樣不帥嗎？泥怎麼看起來這麼森七七？（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓：偶……這樣不帥嗎？泥怎麼看起來這麼森七七？（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓：對不起啦，偶都這樣賣萌惹，下次不敢惹啦！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
▲貓：對不起啦，偶都這樣賣萌惹，下次不敢惹啦！（圖／FB帳號Myna Aulia Myna Aulia）
網友看了影片都忍不住笑說：「活生生的皮卡丘欸」、「牠想當寶可夢」、「哈哈哈哈為什麼很有喜感」、「想洗薑黃浴？」、「都塗好了，可以進烤箱烤了」、「主子想染金毛啦」、「想說怎麼這顏色這麼特殊」、「正版金絲貓」，這裡補充一下，其實適量的薑黃粉對貓咪來說具有抗氧化的作用，也有增加抵抗力、促進食慾及腸胃保健等功效，只是給毛孩食用前需要先諮詢獸醫師比較安全，因此不用太過擔心喔！（編輯：陳珮瑜）


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