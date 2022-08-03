中美台關係緊張！韓媒：裴洛西訪台逼韓「不得不」選邊站
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行不論在就區域政治、戰略地位或經濟增長角度來看，都大有與中國抗衡的意味；繼順利抵台並和總統蔡英文會晤後，裴洛西今（3）將前往韓國造訪國會議長，對此，韓國媒體也直言裴洛西這趟亞洲行使韓國「不得不選邊站」，中美韓之間的關係成為外交一大考驗。
相較於與中國保持友好關係的北韓毫不猶豫的譴責美國眾議長訪台，南韓政府對於裴洛西這趟亞洲行可說是又愛又恨，經過上任總統文在寅較親中立場後，雖然現任總統尹錫悅有意執政親美，但現實層面來看仍需維持保守態度。《韓聯社》指出，韓國對於中美之間的微妙平衡恐怕將因裴洛西訪台這件事有了轉變。
報導指出，美國政府第三把交椅訪台無疑釀成美中緊張局勢升級，協調對美、對中關係成為韓國當前最大的外交課題，由於韓國在裴洛西亞洲行期間採取外交低調做法，中國不至於也無暇對韓施壓，若美中為了台灣問題而產生外交交鋒，韓國作為東北亞重要盟友國被迫「選邊站」的壓力也會逐漸加重，如何尋求解決朝鮮半島與北韓核武問題難度也會加大。
韓媒《東亞日報》也表示，韓國政治圈內外出現了擔憂的聲音，因為裴洛西訪韓期間可能公開討論台灣問題，會對中韓關係造成尷尬，《韓聯社》則認為，在台海局勢緊張之際，韓國政府必須對裴洛西訪台行徑持謹慎態度。
值得注意的是，韓國總統尹錫悅目前仍以「休假中」推辭與裴洛西的會面，而外交部長樸振則是今晚搭乘專機飛赴柬埔寨，預計將出席在金邊舉行的東協外長會議，裴洛西拜訪則是被定義為韓美國會議長對話，由韓國國會議長金振杓負責接待會晤。