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男性也會得乳癌　醫師呼籲有症狀速就醫

▲醫師指出近年來診治了500多位乳癌患者，其中有5位是男性，年紀最小的才30多歲而己。（圖／記者陳美嘉攝）
▲醫師指出近年來診治了500多位乳癌患者，其中有5位是男性，年紀最小的才30多歲而己。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-03 21:11:01

男性也會得乳癌，而男性乳癌的發生比率是女性乳癌的百分之一。一名年齡約60多歲的乳癌患者吳先生因乳頭腫脹流血就醫，診斷結果已是乳癌三期。博田國際醫院乳房醫學中心主任魏銓延表示，男性大多認為得乳癌很丟臉，比女性更不敢就醫，呼籲摸到硬塊或有症狀儘早就醫。

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魏銓延表示，近年來診治了500多位乳癌患者，其中有5位是男性，年紀最小的才30多歲而己。症狀都是摸到乳暈下方有硬塊，有的還伴隨乳頭流血。主因是飲酒跟吸煙過量。其中有二個患者診斷乳癌時己經轉移到肝和肺，不到一個月都過世了，所以男性還是要小心，不要怕丟臉，有症狀趕快檢查。

▲男性乳癌的發生比率是女性乳癌的百分之一。（圖／記者陳美嘉攝）
▲男性乳癌的發生比率是女性乳癌的百分之一。（圖／記者陳美嘉攝）
患者吳先生表示，一開始發現右側乳頭有約1公分大小的硬塊還會癢，沒想到3個月後硬塊已長大近2公分，就醫切片發現乳頭已出現流血現象，去年11月確診乳癌3期。醫師魏銓延表示，由於吳先生心肺功能較差，麻醉風險很高，因此手術速戰速決，10分鐘即完成全乳切除加淋巴擴清，加上傷口縫合，大約也只花了30分鐘。吳先生說，全切除手術後，7月完成8次化療，覺得身體狀況都還不錯，也提醒真的不要怕丟臉，有問題趕快治療。

乳癌在台灣女性發生率佔第1位，且仍年年升高，魏銓延說，台灣乳癌年輕化現象一直受到關注。7月初因朱俐靜小姐40歲乳癌過世的新聞，讓大家鼓起勇氣來檢查，一個月新增了10多名乳癌患者，其中二個不到40歲。本身有家族癌症史的人一定要定期找醫師進行乳房檢查。 

預防乳癌無法改變因素，如年齡、家族病史、基因遺傳、月經早來或停經晚等。可改變因素，如肥胖、缺少運動、飲酒等都會增加乳癌風險。避免吸煙、減低壓力、正常作息時間、不過量進食油炸肉類及加工製品，可整體減低乳癌罹癌機率。多數人發現乳房腫塊突然長很大都會很害怕，因為擔心是「壞東西」更是駝鳥心態不敢就醫，但其實乳房腫瘤不一定大就是惡性，呼籲有症狀速就醫。

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